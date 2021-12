Les autorités sanitaires rapportent jeudi 1821 nouveaux cas de COVID-19.

On compte aussi 13 personnes hospitalisées de plus que mercredi sur le territoire québécois, pour un total de 255. Précisément, 35 patients sont entrées à l'hôpital à cause de la maladie jeudi, et 22 en sont sortis.

D’autres détails suivront.

