La réduction des services de santé en Abitibi fait une première victime

Le plan de contingence du CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue fait une première victime. Un patient s’est heurté aux portes fermées des urgences de Senneterre dans la nuit de mardi à mercredi pour ensuite décéder deux heures plus tard, après 140 kilomètres en ambulance.

Le Senneterrois Richard Genest souffrait mardi soir d’une douleur à l’abdomen. Il contacte alors les secours et les ambulanciers le conduisent vers Val-d’Or, à 70 kilomètres de chez lui.

C’est que depuis la mi-octobre, le centre de services d’urgence n’est ouvert que de 8 h à 16 h dans cette municipalité d’Abitibi. « Avant ça, l’ambulance avait le droit d’arrêter pour stabiliser un patient au centre de santé. Depuis la fermeture de l’urgence 16 h par jour, la directive des ambulanciers, c’est qu’ils n’ont plus le droit d’arrêter à Senneterre. Ils ne peuvent pas prendre de décision sur l’état du patient. C’est tout de suite direction Val-d’Or », raconte au Devoir la mairesse de Senneterre, Nathalie-Ann Pelchat.

« Il a fait 70 kilomètres pour se rendre à Val-d’Or pour que le médecin le rencontre et le diagnostique et là, le médecin l’a renvoyé à Amos parce que c’est là qui pouvait être traité par un chirurgien vasculaire », poursuit-elle. « C’est un autre 70 kilomètres d’ambulance. »

Deux heures après son appel au secours, la condition de M. Genest se dégrade. Il finit par mourir en route vers la table d’opération dans l’ascenseur du centre de santé d’Amos, relate la mairesse. « La prise en charge du patient cinq minutes plus tôt aurait pu tout changer. »

« On savait que ça arriverait, on ne savait seulement pas quand », ajoute-t-elle. « Aujourd’hui, c’est toute une communauté qui est en deuil. »

La pénurie de personnel explique, du moins, en partie, cette découverture de services. « Pour rendre l’entièreté des services », c’est maintenant « 240 infirmières [supplémentaires] qui seraient requises » , avait expliqué la p.-d.g. du CISSS local, Caroline Roy, en conférence de presse en septembre dernier. « C’est un chiffre qui évolue, qui croît de mois en mois. »

« L’hiver s’est installé, la population est inquiète et on souhaite à tout prix éviter qu’une situation similaire ne se reproduise. Il faut absolument que le ministre de la Santé et des Services sociaux et la p.-d.g. du CISSSAT revoient les modalités du plan de contingence pour assurer à la population un accès à des services de proximité qui répondent à leurs besoins », indique la mairesse.