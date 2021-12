Montréal se prépare à faire face au variant Omicron

Devant la menace d’Omicron, la Santé publique de Montréal passe à l’offensive. Les contacts des personnes infectées par ce nouveau variant seront isolés, même s’ils sont adéquatement vaccinés. Des classes pourraient aussi être fermées plus rapidement si un cas est déclaré.

C’est ce qu’a signalé la directrice régionale de santé publique de Montréal, la Dre Mylène Drouin, lors d’un point de presse mercredi en compagnie de Sonia Bélanger, présidente-directrice générale du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal et représentante du centre de commandement de la COVID-19 de la métropole. Grâce à cette approche agressive, les autorités espèrent repousser la transmission communautaire d’Omicron, comme elles l’ont fait avec le variant Delta lors de la troisième vague au printemps.

Pour le moment, un seul cas du variant Omicron a été recensé à Montréal. Il s’agit d’un voyageur asymptomatique et doublement vacciné, présentement en isolement. « On n’a pas d’indication de transmission communautaire », a dit la Dre Mylène Drouin.

De plus en plus de cas de COVID-19

Omicron ou pas, le nombre de nouveaux cas de COVID-19 augmente sans cesse à Montréal depuis cinq semaines. On en compte en moyenne 250 par jour, ce qui correspond au sommet de la quatrième vague à la mi-septembre, a précisé la Dre Drouin. Les moins de 11 ans sont les plus touchés. Des quartiers sont aussi plus affectés : Anjou, Saint-Léonard, Pointe-aux-Trembles, St-Michel et Côte-des-Neiges.

Selon la Dre Drouin, la prudence est donc de mise, le temps qu’on en sache davantage sur Omicron. Bien des inconnus demeurent concernant ce nouveau variant : sa transmissibilité, sa résistance au vaccin ou non, ainsi que sa dangerosité.

Alors, des partys de Noël à 25 personnes ou pas ? La Dre Drouin n’a pas émis de recommandation — cela relève de Québec, a-t-elle d’abord répondu. « J’aurais plus tendance à être dans une perspective prudente au moment où on se parle, a-t-elle ajouté. S’il y a des rassemblements, idéalement des gens vaccinés. Si vous avez des symptômes, pas de rassemblement, allez vous faire tester. Et dans la mesure du possible, si vous êtes dans un trois et demi, 25 dans un trois et demi, c’est peut-être pas recommandé. »

Même réserve quant aux partys de bureau. Dans un restaurant, dix personnes maximum peuvent être assises à une même table, a-t-elle rappelé. « De toute manière, je pense pas qu’il y a des gens qui organisent des grandes fêtes avec alcool et danse et tout ça, a-t-elle poursuivi. Pour le moment, c’est pas dans les recommandations actuelles. »

Les hôpitaux se préparent

Les autorités suivent de près le nombre d’hospitalisations. Au moment de la conférence de presse, 97 personnes atteintes de la COVID-19 étaient hospitalisées sur le territoire montréalais, dont 31 aux soins intensifs.

En point de presse, Sonia Bélanger a indiqué qu’au besoin, près de 500 lits pourraient être ouverts afin d’accueillir des malades. Les hôpitaux devraient alors « faire des choix ». « Ça veut dire réduire un peu l’ensemble des chirurgies », a-t-elle reconnu.

L’impact serait toutefois moindre que lors des précédentes vagues puisque l’ensemble des hôpitaux reçoivent maintenant des cas de COVID-19, et non pas seulement un certain nombre comme par le passé. « C’est partagé sur une vingtaine d’hôpitaux à Montréal, ce qui fait que ça nous permet d’avoir un moins grand impact sur les activités chirurgicales », a précisé Sonia Bélanger.

Il faudra encore deux semaines pour mesurer l’effet de la montée des cas au Québec sur les hospitalisations. On ignore encore si Omicron inflige aux malades de la COVID-19 des symptômes plus sévères.

D’ici là, la Dre Drouin incite la population à se faire vacciner. Depuis une semaine, les 5-11 ans peuvent recevoir une première dose.

