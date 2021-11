Le ministre Dubé et le Dr Horacio Arruda font le point

Sur fond de découverte du variant Omicron au Québec et en Ontario, le ministre de la Santé Christian Dubé et le directeur national de santé publique Horacio Arruda font le point lundi à 13h sur la situation de la COVID-19.

Le variant Omicron a été qualifié de «préoccupant» vendredi par l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Les deux premiers cas de ce variant sur le territoire canadien ont été détectés dimanche en Ontario. Les autorités sanitaires ontariennes ont confirmé lundi matin que ces deux personnes avaient d’abord transité par Montréal en revenant d’un séjour au Nigéria.

D’abord détecté en Afrique du Sud, le variant B.1.1.529 incité le gouvernement canadien à fermer ses frontières aux ressortissants étrangers qui ont séjourné dans sept pays de l’Afrique australe. Le Nigeria, qui est plutôt situé en Afrique de l’Ouest, ne figure pas sur la liste.

Plusieurs experts en santé publique craignent que ce variant soit plus contagieux, qu’il déclenche des symptômes plus graves ou que la réponse immunitaire des personnes vaccinées ne soient pas aussi adéquate. Il faudra toutefois plusieurs semaines pour déterminer la nature et l’ampleur des changements dans ce variant du virus.

L’OMS a néanmoins prévenu lundi qu’il présente «un risque très élevé» au niveau mondial. Aucun décès n’a été directement associé au variant Omicron jusqu’à maintenant a souligné cette organisation dans un document. Mais «étant donné les mutations qui pourraient conférer un potentiel d’échappement à la réponse immunitaire tout comme possiblement donner un avantage en termes de transmissibilité, la probabilité qu’Omicron se répande au niveau mondial est élevée».

Les pays du G7 réunissent aussi leurs ministres de la Santé pour faire le point d’urgence à Londres.

Ce sont 756 nouveaux cas de COVID-19 qui ont été rapportées au Québec lundi. On déplore également deux décès supplémentaires, et dix hospitalisations de plus par rapport à la veille, soit 226. Quarante-cinq patients se trouvaient aux soins intensifs, un déclin de trois.

Plus de détails suivront.