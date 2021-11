Le nombre de nouveaux cas de COVID-19 demeure élevé au Québec, avec l’ajout de 756 infections lundi.

On déplorait deux décès de plus, pour un total de 11 576, et dix hospitalisations supplémentaires par rapport à la veille, soit 226. Quarante-cinq patients se trouvaient aux soins intensifs, un déclin de trois.

En tout, 22 598 doses de vaccins administrées s’ajoutent, soit 22 048 dans les dernières 24 heures et 550 avant le 28 novembre, pour un total de 13 594 078 doses administrées au Québec.

Le bilan de la province s’élève maintenant à 447 387 personnes infectées et 11 576 décès depuis le début de la pandémie.

Un total de 23 013 prélèvements ont été réalisés le 27 novembre.