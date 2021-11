Vaccination des enfants : quand papa et maman ne sont pas d’accord

Alors que l’opération de vaccination des enfants de 5 à 11 ans a pris son envol, elle ouvre aussi la porte à des désaccords entre parents lorsque l’un est en faveur de l’inoculation contre la COVID-19, mais que l’autre s’y oppose corps et âme. Ceux qui pensent saisir le tribunal avec ce conflit vont pouvoir bénéficier des jugements déjà rendus qui ont tracé les balises au Québec : ils ont tous penché en faveur du vaccin jusqu’à maintenant.

Les jeunes de 14 et plus peuvent décider eux-mêmes s’ils se font vacciner ou pas, indique Me Michaël Lessard, qui enseigne le droit de la famille à l’Université McGill. Mais pour les plus jeunes, l’accord des deux parents est requis, comme c’est le cas pour tout autre vaccin ou soin médical.

La vaccination des 12-13 ans au printemps dernier a ainsi permis de débroussailler le droit, alors que des parents séparés ont demandé au tribunal de trancher.

Le principe qui a guidé les tribunaux est « le meilleur intérêt de l’enfant », rappelle Me Lessard.

Et la jurisprudence qui s’est développée « est une espèce de présomption » qu’à partir du moment où le gouvernement et les autorités de santé publique recommandent le vaccin pour les mineurs, il est par conséquent dans le meilleur intérêt de l’enfant, explique-t-il.

Mais cette présomption, « on peut la renverser ». Cela peut être fait en faisant la preuve d’un problème médical par exemple, qui rend la vaccination contre-indiquée. Les juges vont vraisemblablement exiger une preuve assez détaillée, qui ne peut pas être purement hypothétique, dit-il.

Jusqu’à maintenant, tous les jugements rendus sur cette question ont ordonné la vaccination, a constaté Me Lessard qui précise que certaines décisions n’ont peut-être pas fait l’objet d’un jugement écrit et qu’il n’a donc pas pu les consulter.

La fin des conflits ?

Vu ces jugements qui penchent tous dans la même direction, est-ce la fin des débats à ce sujet devant les tribunaux québécois ?

Pas forcément. « On s’attend quand même à des demandes en Cour », a répondu l’enseignant. D’autant plus qu’il constate dans la société une certaine réticence à la vaccination des tout-petits, même de la part de parents pleinement vaccinés.

Certains vont sûrement tenter d’offrir une meilleure preuve au tribunal sur la contre-indication du vaccin pour leur enfant que ce qui a été fait jusqu’à maintenant.

« Je serai toutefois étonné que l’état du droit change », conclut-il.