Le sprint de vaccination des enfants s’amorce

Québec donne le coup de départ de sa vaste opération de vaccination des 5 à 11 ans, qui s’amorcera mercredi dans les centres de vaccination et la semaine prochaine en milieu scolaire. Le gouvernement souhaite avoir inoculé le plus de jeunes possible pour en constater les impacts pendant les Fêtes.« C’est une journée importante qui va changer la situation de la COVID au Québec », a indiqué le premier ministre François Legault lors d’un point de presse à Québec, mardi.Environ 650 000 jeunes sont touchés par cette opération, qui est « sécuritaire » sur toute la ligne, a assuré M. Legault.Les autorités sanitaires ont déjà décidé d’un système à deux voies pour vacciner les jeunes. Ils pourront prendre rendez-vous sur Clic Santé pour une plage horaire à l’école ou en centre de vaccination. Ce sont les parents qui décideront si, oui ou non, leurs enfants peuvent recevoir le vaccin. Au Québec, le consentement parental est exigé avant l’âge de 14 ans.Mardi, la prise de rendez-vous avait déjà pris son envol sur Clic santé.Le succès de la vaccination des 5 à 11 ans pourrait avoir des répercussions importantes sur la sortie de crise québécoise. Lors de son discours d’ouverture, le premier ministre avait affirmé qu’une fois cette opération terminée, l’état d’urgence sanitaire tomberait.En point de presse début novembre, le directeur québécois de la stratégie de vaccination, Daniel Paré, s’était surpris à rêver d’une première dose pour tous les enfants avant Noël.