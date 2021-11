Le Québec dénombre 720 nouveaux cas de COVID-19 et 2 décès supplémentaires

Québec rapporte 720 nouveaux cas de COVID-19, jeudi, et deux décès supplémentaires survenus au cours des 24 dernières heures.

Selon le bilan transmis par le gouvernement, on recense 205 patients hospitalisés en raison du coronavirus. Ce sont 20 nouveaux patients qui ont été admis depuis la veille alors que dix sont sortis.

On compte 46 patients hospitalisés dans une unité de soins intensifs, soit un de moins que la veille. Avec l’ajout de 720 nouvelles infections, le total de personnes ayant contracté la COVID-19 s’élève maintenant à 436 804 depuis le début de la pandémie. Le bilan des décès s’élève, lui, à 11 550 personnes ayant succombé à la COVID-19 au Québec.

En matière de vaccination, 12 165 doses ont été administrées depuis 24 heures. On ajoute également 1071 injections effectuées avant le 17 novembre et non comptabilisées. Au total, ce sont 13 438 859 doses qui ont été administrées au Québec. Des Québécois ont aussi reçu 227 340 doses à l’extérieur de la province.