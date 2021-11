Québec signale 718 nouveaux cas de COVID-19 et aucun décès supplémentaires liés à la maladie.



Depuis le début de la pandémie, 436 084 infections ont été signalées, et 11548 d’entre elles se sont avérées mortelles.



Les autorités sanitaires comptent 195 personnes hospitalisées à cause de la maladie sur le territoire québécois, une baisse de 5 par rapport à la veille. Parmi celles-ci, 47 se trouvent aux soins intensifs, un nombre stable par rapport au bilan de la veille.



D'autres détails suivront.





