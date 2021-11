Le Québec suivra-t-il la 5e vague européenne ?

À l’approche de l’hiver, les cas de COVID-19 flambent dangereusement en Europe. Le continent a vu le nombre de nouveaux cas de COVID-19 augmenter de plus de 55 % au cours des quatre dernières semaines, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Face à cette remontée, plusieurs pays rétablissent des restrictions sanitaires. Le Québec suivra-t-il la tendance à l’arrivée des Fêtes ?

Les bilans quotidiens semblent peindre une remontée des cas à travers la province. Après une moyenne quotidienne de 500 cas le mois dernier, la province enregistre 635 cas quotidiens en moyenne depuis le début novembre.

Malgré la tendance haussière, le Québec ne devrait pas connaître de flambée comme celle de l’Europe, croit Alain Lamarre, virologue et professeur chercheur à l’Institut national de la recherche scientifique (INRS). Si une hausse des cas demeure possible, elle ne s’apparentera à la situation que l’observe de l’autre côté de l’océan.

Qu’est-ce qui distingue la situation européenne de la nôtre ? « Dans la plupart des pays d’Europe où on voit une recrudescence importante, la couverture vaccinale n’est pas optimale, comme l’Allemagne ou l’Autriche », explique M. Lamarre.

Des records d’infections quotidiennes ont effectivement été battus ces derniers jours dans ces deux pays, où les taux de vaccination sont assez faibles. Environ 68 % de la population allemande est entièrement vaccinée, un peu plus qu’en Autriche, avec 64 % de population adéquatement immunisée.





Au Québec, 80 % de la population générale a reçu au moins une dose de vaccin. Plus de 88 % des Québécois de 12 ans et plus sont adéquatement vaccinés. À l’échelle du pays, c’est 75 % des Canadiens qui sont complètement vaccinés — et 85 % chez les plus de 12 ans.

« Chaque pays européen a un certain élément manquant dans leur réponse au virus. Au Québec, sans pour autant dire qu’on est le meilleur exemple, je crois qu’on a rapidement réussi à offrir le vaccin à l’ensemble de la population et contrairement à d’autres provinces, à garder un bon nombre de mesures restrictives » observe pour sa part Benoit Barbeau, virologue et professeur au département des sciences biologiques de l’Université du Québec à Montréal (UQAM).

Les couvertures vaccinales à elles seules n’expliquent toutefois pas la situation européenne, selon les deux experts, qui rappellent que plusieurs pays avaient relâché des mesures sanitaires l’été dernier, comme l’application du passeport vaccinal ou le port du couvre-visage dans certains lieux.

Rester vigilants

Malgré un taux de vaccination de près de 85 % de la population adulte, la vague européenne déferle sur les Pays-Bas, qui a récemment passé la barre des 16 000 cas en une journée. Cet automne, les Néerlandais avaient laissé tomber les masques partout, et la distanciation sociale ne s’imposait plus.

Maintenant que le système de santé est à nouveau comprimé, avec un nouveau record d’infections enregistré il y a quelques jours, le pays entame maintenant un traitement choc pour sauver Noël.

Au Québec, de nouveaux allègements aux règles sanitaires liées à la COVID-19 sont entrés en vigueur ce lundi au Québec. Les élèves du secondaire n’ont plus à porter le masque en classe, et les Québécois peuvent revenir travailler en présentiel, la consigne du télétravail étant levée. Le gouvernement Legault a aussi émis des assouplissements touchant les restaurants, les bars et les soirées karaoké.

« C’est pour ça que plusieurs voix s’élèvent en ce moment pour envoyer un message de prudence. Quand on se met à relâcher les mesures sans attendre de voir l’impact, c’est difficile de voir quelle mesure contribue le plus à la remontée des cas », croit M. Lamarre.

Les récents allègements sont-ils arrivés trop tôt ? « C’est effectivement une période un peu risquée, selon le professeur de l’INRS. Je ne suis pas contre le fait qu’il y ait des relâchements. Avec un haut taux de vaccination, la population est fatiguée et il risque d’y avoir un effritement de l’adhésion aux mesures et même un abandon généralisé, et ce n’est pas ce qu’on veut. »

« Il faut trouver le bon équilibre, soit de relâcher certaines mesures, mais de pas y aller trop rapidement pour ne pas perdre le contrôle », ajoute-t-il.

La vague des non vaccinés

Au Québec, la situation reste toujours sous contrôle, malgré la tendance haussière répertoriée depuis le début du mois. Et comme en Europe, la hausse des nouveaux cas et des nouvelles hospitalisations dans la province sont surtout concentrées chez les jeunes et les non-vaccinés.





Pour s’attaquer au problème, certains gouvernements ont décidé d’appliquer des mesures sanitaires pour les non vaccinés. L’Autriche, qui a l’un des plus bas taux de vaccination d’Europe occidentale, emploie maintenant les grands moyens : depuis lundi, les personnes de plus de 12 ans non-vaccinées n’ont pas le droit de quitter leur domicile sauf pour faire leurs courses, du sport ou pour des soins médicaux, sous peine d’encourir 500 euros d’amende. Cette mesure toucherait deux millions d’habitants.

Le nouveau gouvernement allemand a déclaré qu’il imposerait des règles plus strictes aux personnes non vaccinées, notamment en exigeant qu’elles obtiennent un test de dépistage négatif avant de voyager dans les autobus ou les trains.

Malgré un 10 % de population non immunisée, le Québec reste en bonne position pour ne pas reproduire le scénario européen, croit Alain Lamarre. La vaccination à venir des enfants de 5 à 11 ans ainsi que les troisièmes doses de vaccin aux personnes vulnérables permettront de garder le contrôle sur la situation sanitaire de la province, croit le professeur.

Les personnes de plus de 50 ans représentent effectivement la majorité des nouvelles hospitalisations quotidiennes, et ce, peu importe le statut vaccinal. Les personnes non vaccinées restent les plus affectées par les hospitalisations.





« L’efficacité vaccinale peut diminuer chez les personnes les plus vulnérables. On sait que la troisième dose est efficace dans ces groupes-là pour augmenter le nombre d’anticorps neutralisants, solidifier la mémoire immunologique et développer une mémoire à plus long terme », explique M. Lamarre.

À partir de mardi, les personnes âgées de 80 ans et plus peuvent prendre leur rendez-vous pour obtenir leur troisième dose de vaccin contre la COVID-19. Bien qu’elle ne soit pas obligatoire, elle est recommandée à titre préventif. Le 18 novembre, ce sera au tour des personnes âgées de 75 ans et plus ; puis, le 23 novembre, les 70 ans et plus pourront également prendre rendez-vous pour leur dose de vaccin.

De nombreux pays européens préconisent également une troisième pour les personnes âgées et les personnes vulnérables. La France a notamment annoncé que la troisième dose sera ajoutée à son passeport sanitaire pour les plus de 65 ans. Les Français de 50 ans et plus auront la possibilité de se faire injecter cette dose de rappel à partir du mois prochain.