De nouveaux allègements sanitaires entrent en vigueur au Québec lundi

D’autres allègements aux règles sanitaires liées à la COVID-19 entrent en vigueur ce lundi au Québec.

Ainsi, les élèves du secondaire n’ont plus à porter le masque en classe, seulement dans les espaces communs et durant le transport scolaire.

D’autre part, les Québécois peuvent revenir travailler en présentiel, la consigne du télétravail étant levée, et ce sera à chaque employeur de déterminer la formule qui convient. Les formules mixtes permettant la poursuite du télétravail sont recommandées.

Des assouplissements touchent les restaurants et les bars. Par exemple, les clients ne seront plus obligés de rester assis à leur table. Il leur est aussi possible de danser.

Le karaoké est à nouveau permis, en autant que le chanteur soit à deux mètres de la foule ou porte un masque et se place derrière une barrière physique.

Autre assouplissement : les propriétaires et tenanciers n’ont plus à tenir de registre des clients. Ils doivent toutefois continuer de s’assurer que leurs clients montrent leur passeport vaccinal à l’entrée.

Le port du masque reste obligatoire partout dans les bars et les restaurants, sauf au moment de boire et de manger.

Depuis le 1er novembre, les bars et les restaurants peuvent accueillir le nombre de clients permis par leur capacité et les bars peuvent être ouverts jusqu’à 3 h 00.

Au chapitre des sports d’hiver à accès libre comme le hockey, la glissade et le ski de fond, le passeport vaccinal ne sera pas exigé. Il le sera cependant pour les sports avec un remonte-pente, comme le ski alpin. Le couvre-visage devra être porté dans les télécabines. Le foulard et le cache-cou seront acceptés comme couvre-visage.