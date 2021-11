Québec signale 634 nouveaux cas et quatre décès supplémentaires

Québec rapporte dimanche 634 nouveaux cas de COVID-19 et quatre décès supplémentaires.

Parmi les nouveaux cas, 387 étaient des personnes non vaccinées ou n’ayant reçu qu’une seule dose il y a moins de 14 jours, 16 n’avaient reçu qu’une seule dose il y a au moins 14 jours et 231 avaient reçu une deuxième dose il y a au moins sept jours.

On signale dimanche 189 hospitalisations, soit neuf de moins que samedi. Parmi ces patients, 42 se trouvent aux soins intensifs, deux de moins que la veille.

Six personnes sont entrées à l’hôpital samedi. Quatre d’entre elles n’étaient pas vaccinées ou n’avaient reçu qu’une seule dose il y a moins de 14 jours et les deux autres avaient reçu une deuxième dose il y a au moins sept jours.

En ce qui a trait à la vaccination, 2291 premières doses et 4166 deuxièmes doses ont été administrées au Québec dans les 24 dernières heures.

Chez les 12 ans et plus, 91 % ont reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19 et 87 % sont adéquatement vaccinés.