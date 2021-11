Santé Canada tranchera sur la vaccination des 5-11 ans avant la fin de novembre

Santé Canada s’apprête à prendre une décision sur la vaccination des enfants de 5 à 11 ans contre la COVID-19 avec le vaccin Pfizer-BioNTech dans « une ou deux semaines », soit avant la fin de novembre.

« L’étude est en cours et nous nous attendons à avoir une décision finale dans les prochaines une à deux semaines », a indiqué la Dre Supriya Sharma, qui représentait Santé Canada lors d’une conférence de presse des autorités fédérales de santé publique, vendredi.

Pfizer a déposé à la mi-octobre une demande à Santé Canada dans le but d’autoriser le tout premier vaccin contre la COVID-19 disponible au pays pour les plus jeunes. Les États-Unis ont pour leur part donné le feu vert à ce vaccin le 29 octobre. Les adolescents de 12 ans ou plus peuvent être vaccinés depuis mai.

La Dre Sharma a ajouté que le fabricant américain de vaccins Novavax a terminé sa demande pour une homologation au Canada. Santé Canada est donc aussi en train d’étudier la possibilité d’homologuer ce vaccin, avec en main les données cliniques.

Troisième dose pour tous l’an prochain?

Les responsables de l’Agence de la santé publique du Canada ont également fait le point sur la question de la troisième dose de vaccin contre la COVID-19, désormais recommandée au Québec pour les personnes de 70 ans et plus et celles qui ont reçu deux doses des vaccins d’AstraZeneca.

Selon le sous-administrateur en chef de la santé publique du Canada, Dr Howard Njoo, il est « toujours possible » que les experts conseillent une troisième dose à toute la population déjà doublement vaccinée, mais probablement pas avant l’année prochaine.

« Peut-être à un autre moment donné, [comme] l’année prochaine, on pourra avoir la recommandation [d’une troisième dose de rappel], mais pour le moment l’immunité est, en général, pour la population, très bonne. Ce n’est pas nécessaire », a indiqué le Dr Njoo lors du point de presse.

Pour l’instant, le Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI) recommande une telle dose de rappel pour certaines populations plus à risque. Au Québec, la santé publique a dit constater une baisse de l’immunité conférée par les vaccins à partir de l’âge de 80 ans, mais a inclus les 70-79 dans ses recommandations pour la troisième dose « par prudence ».

Le Dr Njoo précise que le CCNI étudie « le bon moment » pour recommander une dose de rappel à l’ensemble de la population. « C’est quelque chose à suivre. Le bon moment, c’est sûr qu’on va avoir des recommandations de nos comités d’experts. »