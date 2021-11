Le nombre quotidien de nouveaux cas monte à 672 au Québec

Québec rapporte mercredi 672 nouveaux cas de COVID-19 et un décès supplémentaire de la maladie.

Parmi les nouveaux cas, 446 étaient des personnes non vaccinées ou n’ayant reçu qu’une seule dose il y a moins de 14 jours, 20 n’avaient reçu qu’une seule dose il y a au moins deux semaines et 206 avaient reçu une deuxième dose il y a au moins sept jours.

Depuis le début de la pandémie, 431 612 infections ont été signalées, et 11 529 d’entre elles se sont avérées mortelles.

On signale mercredi 220 hospitalisations, une de plus que mardi. Le nombre de patients aux soins intensifs est demeuré stable, à 45.

Suivez l'évolution de la pandémie au Québec: Consultez notre tableau de bord interactif.

Dix-huit personnes sont entrées à l’hôpital mardi. Neuf d’entre elles n’étaient pas vaccinées ou n’avaient reçu qu’une seule dose il y a moins de 14 jours, une n’avait reçu qu’une seule dose il y a au moins deux semaines et huit avaient reçu une deuxième dose il y a au moins sept jours.

Deux personnes sont entrées aux soins intensifs mardi : une n’était pas vaccinée ou n’avait reçu qu’une seule dose il y a moins de 14 jours et l’autre avait reçu une deuxième dose il y a au moins sept jours.

Au total, 30 399 prélèvements ont été réalisés le 8 novembre.

En ce qui concerne la vaccination, 10 487 doses ont été administrées au Québec dans les dernières 24 heures.

Selon l’Institut national de santé publique du Québec, 79,5 % de la population a reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19. Chez les 12 ans et plus, 90,8 % ont reçu au moins une dose et 88,3 % sont adéquatement vaccinés.