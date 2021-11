La mise à jour régulière de l’Agence de santé publique du Canada confirme que l’épidémie de COVID-19 ralentit dans la plupart des provinces du pays, y compris le Québec.

Les administrateurs de l’agence continuent cependant de prêcher la prudence et répètent, avec insistance, qu’il est nécessaire de se faire vacciner.

Le ralentissement de la diminution des cas au pays est source d’inquiétude, selon eux. Ils s’attendent ainsi à « quelques fluctuations dans la trajectoire au cours des prochains mois ».

Au cours d’un point de presse à Ottawa vendredi matin, Theresa Tam et son collègue Howard Njoo ont produit des chiffres qui confirment, une fois de plus, l’efficacité du vaccin.

Ainsi, chez les Canadiens de 12 à 59 ans, les personnes non vaccinées sont « 51 fois plus susceptibles d’être hospitalisées pour la COVID-19 que les personnes entièrement vaccinées ». Chez les 60 ans et plus, le risque d’hospitalisation est multiplié par 19 pour les non-vaccinés.

Et puis, selon les données des derniers mois, ce sont les enfants de moins de 12 ans qui ont été les plus touchés par la quatrième vague, ce groupe n’ayant pas encore accès à un vaccin.