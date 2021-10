Québec recense 324 nouveaux cas de COVID-19 et 9 hospitalisations de plus

Québec rapporte lundi 324 nouveaux cas de COVID-19 et cinq décès supplémentaires de la maladie, en plus d’une hausse des hospitalisations.

Parmi les nouveaux cas, 216 sont des personnes non vaccinées ou n’ayant reçu qu’une seule dose il y a moins de 14 jours, quatre n’avaient reçu qu’une seule dose il y a au moins deux semaines et 104 avaient reçu une deuxième dose il y a au moins sept jours.

Le bilan provincial s’élève maintenant à 422 995 personnes infectées et 11 477 décès.

On rapporte lundi 259 hospitalisations, une hausse de neuf comparativement à dimanche. Parmi ces patients, 69 sont aux soins intensifs, une augmentation de quatre.

Vingt-trois personnes sont entrées à l’hôpital dimanche. De celles-ci, 18 n’étaient pas vaccinées ou n’avaient reçu qu’une seule dose il y a moins de 14 jours et cinq avaient reçu une deuxième dose il y a au moins sept jours. Sur quatre personnes entrées aux soins intensifs, trois n’étaient pas vaccinées ou n’avaient reçu qu’une seule dose il y a moins de 14 jours et une avait reçu une deuxième dose il y a au moins sept jours.

Au total, 20 676 prélèvements ont été réalisés le 23 octobre.

Suivez l'évolution de la pandémie au Québec: Consultez notre tableau de bord interactif.

En ce qui a trait à la vaccination, 4178 doses ont été administrées dans les 24 dernières heures au Québec, pour un total de 13 175 853. À l’extérieur de la province, 213 736 doses ont été reçues par des Québécois.

Selon l’Institut national de santé publique du Québec, 79,2 % de la population a reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19. Chez les 12 ans et plus, 90,5 % ont reçu au moins une dose et 87,6 % sont adéquatement vaccinés.