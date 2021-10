La COVID-19 se propage à un point tel au Nunavik que des communautés doivent se confiner, comme en mars 2020. Kuujjuaq, le plus grand village nordique de ce territoire, vient de passer sous alerte rouge. « Il y a un arrêt complet de la communauté », signale la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik.

Les lieux publics non essentiels — garderies, écoles, etc. — doivent demeurer fermer jusqu’à nouvel ordre. Les rassemblements sont interdits, tout comme les visites entre les membres de familles qui ne vivent pas sous le même toit. Un couvre-feu, entre 23 h et 7 h, est en vigueur.

Kuujjuaq s’ajoute aux villages d’Ivujivik, de Kangirsuk et de Salluit, déjà en confinement.

La Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik rapporte jeudi 14 nouveaux cas actifs sur le territoire, pour un total de 39. Les communautés de Kangirsuk et d’Ivujivik comptent le plus de cas actuellement. Un seul a été détecté jusqu’à présent à Kuujjuaq. L’individu touché n’est pas un « voyageur en provenance du sud de la province », précise la Régie régionale. Cela signifie donc que le virus circule dans la région. « Le risque est maintenant le plus élevé qu’il ne l’a jamais été : le risque d’attraper la COVID-19 est partout au Nunavik », indique les autorités.

Les autres villages, qui ne sont pas encore touchés par la COVID-19, viennent de passer au palier orange et le demeureront jusqu’au 3 novembre, indique la Santé publique.