Le Québec rapporte 679 nouveaux cas de COVID-19 et trois décès supplémentaires

La quatrième vague de la pandémie de COVID-19 se poursuit au Québec alors que les autorités de santé signalent 679 nouveaux cas samedi. Trois décès supplémentaires s’ajoutent aussi au lourd bilan de la crise sanitaire.

En plus des nouvelles infections, on compte maintenant huit patients hospitalisés de plus en lien avec le coronavirus pour un total de 309. On compte un patient de moins que la veille dans les unités de soins intensifs.

Toujours selon les chiffres dévoilés par le ministère de la Santé, on retrouve 507 éclosions actives dans la province.

En ce qui concerne la campagne de vaccination, 3905 premières doses ont été administrées au cours de la dernière journée, de même que 7603 deuxièmes doses.

Parmi les nouveaux cas d’infections à la COVID-19, 435 personnes n’avaient pas été vaccinées ou avaient reçu une première dose depuis moins de sept jours.