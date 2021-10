Le permis d’exercer des infirmières auxiliaires non vaccinées sera suspendu

Après le Collège des médecins et l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, c’est au tour de l’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec d’annoncer à ses membres que ceux qui ne seront pas adéquatement vaccinés contre la COVID-19 verront leur permis d’exercice suspendu à partir du 15 octobre.

L’Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec avait signalé au Devoir vendredi qu’il suspendra le permis d’exercice de ses membres non adéquatement vaccinés à partir de cette date.

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, avait salué la semaine dernière la « décision difficile » du Collège des médecins du Québec de suspendre le permis d’exercice de ses membres non adéquatement vaccinés jusqu’à ce qu’ils régularisent leur situation. Il avait incité les autres ordres professionnels à en faire autant.

Le décret sur la vaccination obligatoire du personnel de la santé entre en vigueur vendredi. Le ministre Dubé doit annoncer cette semaine comment il entend réorganiser les services qui seront affectés par la perte d’employés non-vaccinés.