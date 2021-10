Les hôpitaux du Nouveau-Brunswick font du délestage à cause de la COVID-19

Les hôpitaux du Nouveau-Brunswick passent au niveau d’alerte rouge et doivent reporter certaines procédures non urgentes en raison d’une augmentation rapide des cas de COVID-19.

Il y a maintenant plus de 1000 cas actifs de COVID-19 dans la province et, en date de lundi, 56 personnes étaient hospitalisées à cause du virus, dont 20 aux soins intensifs.

Les hôpitaux du Réseau de santé Vitalité sont passés au niveau d’alerte rouge mardi, bien que l’Hôpital régional de Campbellton ait imposé des mesures la semaine dernière pour faire face à une éclosion à l’intérieur de l’établissement.

Les hôpitaux du Réseau de santé Horizon feront de même mercredi, et les mesures seront en place pendant au moins deux semaines.

Le p.-d.g. d’Horizon, le Dr John Dornan, a déclaré que les protocoles permettent le redéploiement du personnel pour maintenir les services d’urgence et de soins intensifs.

Les visites sont également temporairement annulées dans tous les hôpitaux de la province.