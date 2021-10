Québec signale 409 nouveaux cas de COVID-19

Québec signale mardi 409 nouveaux cas de COVID-19, ainsi que deux décès supplémentaires.

Parmi les nouveaux cas, 249 sont des personnes qui n’étaient pas vaccinées ou n’avaient reçu qu’une seule dose il y a moins de 14 jours, 14 n’avaient reçu qu’une seule dose il y a au moins deux semaines et 146 avaient reçu une deuxième dose il y a au moins sept jours.

Le bilan provincial s’élève maintenant à 416 676 personnes infectées depuis le début de la pandémie, dont 400 347 sont rétablies, et 11 422 sont décédées à cause de la maladie.

Le nombre d’hospitalisations rapportées mardi est de 291, une de plus que la veille. Parmi ces patients, 72 se trouvent aux soins intensifs, une baisse de six.

Dix-sept personnes sont entrées à l’hôpital lundi. Parmi elles, 12 n’étaient pas vaccinées ou n’avaient reçu qu’une seule dose il y a moins de 14 jours, une n’avait reçu qu’une seule dose il y a au moins deux semaines et quatre avaient reçu une deuxième dose il y a au moins sept jours. Les deux personnes entrées aux soins intensifs n’étaient pas vaccinées ou n’avaient reçu qu’une seule dose il y a moins de 14 jours.

Un total de 19 840 prélèvements ont été réalisés le 10 octobre.

Suivez l'évolution de la pandémie au Québec: Consultez notre tableau de bord interactif.

Pour ce qui est de la vaccination, 4580 doses ont été administrées dans la province dans les dernières 24 heures, pour un total de 13 033 734. À l’extérieur du Québec, 201 100 doses ont été reçues par des Québécois.

Selon l’Institut national de santé publique du Québec, 78,8 % de la population a reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19. Chez les 12 ans et plus, 89,9 % ont reçu au moins une dose et 86,6 % sont adéquatement vaccinés.