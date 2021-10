Les inhalothérapeutes non vaccinés verront leur permis d’exercice suspendu

L’Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec (OPIQ) suspendra le permis d’exercice des membres qui seront non adéquatement vaccinés le 15 octobre. Son président, Jocelyn Vachon, l’a confirmé au Devoir. Il dit toutefois attendre des informations de la part de Québec quant à l’application de cette mesure.

« On n’a pas le choix d’appliquer le décret [sur la vaccination obligatoire dans le réseau de la santé], dit Jocelyn Vachon. On attend les détails pour voir comment ça va s’appliquer. Comment on va être mis au courant que des membres ne sont pas adéquatement vaccinés ? Est-ce que l’employeur va communiquer avec nous ? » Le président devait, en début d’après-midi vendredi, discuter du sujet avec le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS).

Questionné par Le Devoir, l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) a répondu, par courriel, que le MSSS « demande à l’OIIQ de suspendre ou de limiter le droit d’exercice d’une infirmière ou d’un infirmier qui agit dans les milieux visés et qui n’est pas adéquatement protégé contre la COVID-19 ». « À l’heure actuelle, l’OIIQ attend de la part du MSSS certaines confirmations quant à l’interprétation souhaitée du décret, notamment en ce qui concerne les personnes visées », a-t-on précisé.

L’Ordre des pharmaciens du Québec souhaite obtenir des précisions de la part du MSSS avant de statuer sur la question. « Nous n’avons pas pris de décision finale à ce moment-ci, à savoir si on allait limiter [le droit d’exercice] ou suspendre les pharmaciens non adéquatement vaccinés », indique son président Bertrand Bolduc.

Le ministre de la Santé Christian Dubé a salué vendredi la « décision difficile » du Collège des médecins du Québec de suspendre les médecins non adéquatement vaccinés « jusqu’à ce qu’ils régularisent leur situation ».

« Il y a beaucoup de pression en ce moment sur les autres corporations professionnelles pour faire la même chose, incluant l’Ordre des infirmières, l’Ordre des infirmières auxiliaires, l’Ordre des inhalothérapeutes », a-t-il affirmé lors d’un point de presse tenu à Montréal à l’occasion de l’inauguration de nouveaux locaux du Centre intégré de traumatologie de l’Hôpital du Sacré-Cœur. « C’est à eux de prendre une position très claire que les gens doivent être vaccinés », a-t-il poursuivi.

Le ministre Christian Dubé a ajouté que « les gens [non vaccinés] qui pensaient qu’ils pouvaient peut-être aller pratiquer ailleurs vont avoir une surprise dans les prochains jours ».