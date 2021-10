499 nouveaux cas de COVID-19 au Québec

La quatrième vague semble vouloir reculer au Québec.

Selon les données publiées dimanche par le ministère de la Santé, 499 nouveaux cas ont été identifiés depuis le précédent bilan. La veille, on en avait enregistré 640. On a recensé 411 962 cas dans la province depuis le début de la pandémie.

Santé-Québec indique que 346 de ces 499 nouveaux cas n’avaient pas été vaccinés ou avaient reçu une première dose il y a moins de 14 jours. Cent trente-une personnes nouvellement infectées, soit 26,5 % des nouveaux cas, avaient reçu deux doses depuis au moins sept jours.

Au cours des sept derniers jours, la moyenne de nouveaux cas chute à 574.

Un nouveau décès s’est ajouté au bilan des victimes. On déplore dorénavant 11 383 morts liées à la COVID-19 depuis son apparition au Québec.

La situation continue de s’améliorer dans les hôpitaux où le nombre de patients est passé de 301 à 292. On signale toutefois 88 personnes aux soins intensifs, cinq de plus que la veille.

Le nombre d’éclosions actives a toutefois augmenté, passant de 617 à 621.

Un total de 27 128 analyses ont été réalisées le 3 septembre. Le taux de positivité a grimpé de trois dixièmes de point à 2,1.

Santé Québec n’a toutefois pu mettre à jour les nouvelles données concernant la vaccination «en raison d’un problème technique». La situation devrait être rétablie lundi, dit-on.

Samedi, le pourcentage de personnes âgé de 12 ans et plus ayant reçu une première dose est toujours d’environ 87 %. On signale aussi qu’environ 80 % de la population québécoise a reçu une deuxième dose.