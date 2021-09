Les médecins non vaccinés verront leur droit d’exercice suspendu

Les médecins qui ne seront pas adéquatement protégés contre la COVID-19 le 15 octobre verront leur permis d’exercice suspendu « jusqu’à ce qu’ils régularisent leur situation », signale le Collège des médecins du Québec. Il leur sera donc impossible de réaliser des téléconsultations ainsi que le suivi de résultats d’examens ou de tests de laboratoire, précise-t-on dans une infolettre.

Le décret impose au Collège des médecins du Québec d’identifier les médecins et résidents qui ne sont pas adéquatement vaccinés. Il s’agit d’une faible minorité, puisque le taux de vaccination des médecins est de 97 %, selon les données disponibles.

Le président du Collège, le Dr Mauril Gaudreault, enjoint les retardataires à se faire vacciner rapidement afin de protéger leurs patients. « Les médecins, étudiants, résidents et moniteurs ayant reçu une première dose du vaccin devraient s’assurer de recevoir leur deuxième dose dès que possible (en respectant le délai minimal de 21 jours entre les 2 doses) », écrit-il à ses membres dans l’infolettre.

Quant aux médecins qui n’ont reçu aucune dose ou qui ne seront pas adéquatement protégés à temps, le Dr Mauril Gaudreault rappelle ceci : « Pour tous ceux et celles qui verront leur droit d’exercer suspendu au 15 octobre, il est maintenant de votre responsabilité déontologique d’assurer une prise en charge de vos patients et de leurs dossiers à partir de cette date, et ce, jusqu’à ce que la suspension de votre droit d’exercice soit levée », écrit-il.