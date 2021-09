Dubé promet des propositions audacieuses pour pallier la pénurie d’infirmières

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, promet de formuler prochainement des propositions audacieuses, inédites, pour tenter d’attirer des milliers d’infirmières dans le réseau public de la santé et espérer ainsi éviter la perspective de bris de services.

Vendredi, en mêlée de presse, en marge d’une annonce à Lévis, le ministre Dubé a réaffirmé son intention de tout mettre en œuvre pour offrir aux infirmières un environnement de travail plus attirant, différent de ce qu’elles ont connu jusqu’à présent, et ainsi les convaincre de revenir au bercail dans le réseau public.

Depuis des années, les infirmières se plaignent notamment de la pratique généralisée du temps supplémentaire obligatoire (TSO), qui les oblige sur une base régulière à effectuer d’épuisants doubles quarts de travail.

L’ampleur de la crise actuelle, alors qu’il manque plus de 4000 infirmières pour faire fonctionner le réseau normalement, incite désormais le gouvernement Legault à se montrer plus attentif à leurs doléances.

Le ministre Dubé promet donc d’annoncer la semaine prochaine des incitatifs nouveau genre, qu’ils soient d’ordre financier ou professionnel, susceptibles selon lui de ramener celles qui ont privilégié au cours des dernières années une retraite anticipée ou choisi la pratique dans le secteur privé, afin d’échapper aux conditions de travail rendues trop difficiles en milieu hospitalier.

Il entend faire preuve d’audace dans les moyens choisis.

« Vous allez voir. On va faire des annonces qui auraient peut-être surpris il y a quelques mois ou quelques années, mais qui nous seront poussées (sic) par le fait qu’on a regardé de nouvelles façons de faire avec la pandémie », a commenté le ministre, convaincu que son appel sera entendu.

Mais la grande inconnue de l’équation demeure la réaction à venir des principales intéressées : quelle proportion des infirmières retraitées ou parties au privé sera prête à reprendre du service ?

En attendant la réponse, le ministre visera, en parallèle aux mesures incitatives annoncées à très court terme, à implanter une réorganisation de services plus globale à plus long terme, avec « des propositions beaucoup plus structurantes sur la table ».

La veille, le ministre s’était engagé à éviter toute rupture de services dans le réseau de la santé, malgré l’importante pénurie de personnel, un problème qui risque fort de s’aggraver à compter du 15 octobre, date à partir de laquelle tout le personnel soignant devra être doublement vacciné contre le virus de la COVID-19 pour rester en poste.

Dès lors, les récalcitrants seront placés en congé forcé sans solde, suspendus pour un temps indéterminé. Un tel scénario laisse présager une situation encore plus difficile à gérer, car on estime à 20 000 le nombre d’employés du réseau non vaccinés, dont au moins la moitié prodiguent directement des soins aux patients.