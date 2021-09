Les vaccins contre la COVID-19 ont maintenant des noms

Les vaccins de Pfizer, de Moderna et d’Oxford-AstraZeneca ont maintenant droit à leur propre nom. Santé Canada a annoncé jeudi que les noms de marque pour ces vaccins avaient été approuvés à la demande des sociétés pharmaceutiques. Ces noms sont déjà utilisés à des fins promotionnelles dans l’Union européenne et aux États-Unis.

Le vaccin Pfizer-BioNTech s’appelle maintenant « Comirnaty », un acronyme qui, selon la société, combine les termes (en anglais) COVID-19, ARNm, communauté et immunité. Le vaccin Moderna s’appelle désormais « SpikeVax » et l’AstraZeneca devient le « Vaxzevria ».

Pfizer et Moderna affirment que ce changement de nom souligne l’homologation complète des vaccins par Santé Canada. Ces produits avaient été auparavant approuvés en vertu d’un « arrêté d’urgence » provisoire, qui devait expirer jeudi. Les vaccins sont maintenant autorisés plus normalement au titre du Règlement sur les aliments et drogues.

Au cours de l’arrêté d’urgence provisoire, les vaccins ne portaient pas leur nom de marque de commerce, mais maintenant que de nouvelles données à plus long terme ont été soumises et approuvées par Santé Canada, ils pourront porter ce nom de façon permanente.

« La décision rendue aujourd’hui par Santé Canada, qui s’appuie sur les données de suivi à plus long terme que nous avons soumises, confirme l’efficacité et l’innocuité de notre vaccin à un moment où les besoins sont urgents », a indiqué dans un communiqué Fabien Paquette, responsable des vaccins chez Pfizer Canada.

Santé Canada précise que si les noms sont différents, les produits, eux, n’ont pas été modifiés. Bien que le changement de nom ait été approuvé, le Canada recevra toujours des flacons étiquetés « Pfizer-BioNTech » au cours des prochains mois, pour des raisons d’étiquetage.

La Food and Drug Administration aux États-Unis avait déjà approuvé de nouveaux noms plus tôt cet été et les vaccins portent leur nom de marque en Europe depuis le printemps.