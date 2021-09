La nuit appartient maintenant aux vaccinés

La vie nocturne montréalaise ne s’essouffle pas, malgré une quatrième vague, à la faveur d’un passeport vaccinal désormais obligatoire. Le Devoir a pris le pouls d’un centre-ville alourdi de nouvelles responsabilités.

« C’est comme une pièce d’identité pour vérifier les 18 ans », lance tout de go David Joseph, l’imposant portier du bar Santos dans le Vieux-Montréal. « Les gens s’essaient, demandent si on l’applique [le passeport sanitaire]. Je réponds oui et ils s’en vont. Merci, bonsoir. »

Les foules clairsemées emplissent aussi l’avenue du Mont-Royal. Entre deux clients, Pierre Thibault, copropriétaire de la Taverne Saint-Sacrement, reconnaît l’importance du VaxiCode. « La priorité, c’est que ça fonctionne et que l’on contrôle cette vague-là », dit-il avec assurance. Mais il estime ne pas recevoir assez en retour face aux efforts qu’on lui demande et presse le gouvernement de lui donner du lest. « On va danser ensemble, mais ça se danse à deux », illustre celui qui est aussi président d’une association de propriétaires de bars. « Si tu me demandes d’opérer à 50 %, mais que je paye 100 % du loyer et de l’électricité, ce n’est pas business. » À ces frais s’ajoute la rémunération d’un employé pour vérifier les passeports vaccinaux à l’entrée. Et plus la nuit avance, « plus les gens sont un peu cons », dit-il. « Ce n’est pas une question d’argent, mais le rôle est ingrat ».

D’ailleurs, de nombreux bars et restaurants visités par le Devoir font déjà fi de ces règles et remplissent leur salle sans exiger le masque et sans plexiglas.

Les mélomanes entassés dans la petite salle de concert l’Escogriffe s’accommodent de cette contrainte. Laurence Lebel veille à l’entrée à ce que tout le monde soit vacciné. « Le passeport rallonge un peu les étapes pour faire rentrer les gens, mais tout le monde est assez compréhensif dans le processus. Les gens qui prennent la peine de se déplacer, ce sont ceux qui ont en tête que ça va prendre un certain moment », estime celle qui œuvre dans l’industrie des arts. « C’est le prix à payer qui nous permet de profiter de la musique et des soirées sociales. »



Photo: Jean-Louis Bordeleau Le Devoir

Sur la rue Crescent, les terrasses se remplissent et les files s’allongent. Les serveurs vérifient le statut vaccinal de leurs clients sans trop de difficulté. Certains rechignent et s’obstinent, mais la règle tient. « Si tu savais ce qu’on peut avoir comme réaction », confie anonymement l’un des employés d’une populaire enseigne. « On travaille dans un bar, on est habitué à en voir de toutes les couleurs. »

Sous l’œil bienveillant de Leonard Cohen, Stephen King raconte avoir craint que sa preuve de vaccination britanno-colombienne ne soit pas reconnue au Québec. « Quand j’ai quitté Vancouver, le 9 septembre, personne ne vérifiait le passeport vaccinal. Je suis parti avant qu’ils ne mettent en place une version numérique », explique-t-il en anglais, accoudé seul à sa table. Sa « carte » vaccinale émise dans sa province d’origine ne l’a pas empêché de trouver une place où étancher sa soif. Il remarque qu’avec le code QR, « les mesures sont plus strictes et respectées à Montréal ». Même s’il faut « continuer à prendre des précautions », le passeport vaccinal lui apporte « un peu plus de sérénité » quand il sort.

Les restaurateurs rencontrés accueillent avec résignation la nouvelle responsabilité. « Notre chiffre d’affaires a diminué de 10 % », note un serveur d’une enseigne dans la Petite Italie qui souhaite aussi taire son nom. « C’est le 10 % de non vaccinés qui ne viennent plus. Mais chez nous, les petites mesdames italiennes sont très contentes de nous montrer leur passeport. »

Même les cafés de quartier doivent s’y mettre. Vassili Antoine-Baroni, au comptoir du Caffè Italia, ne sait pas si c’est l’automne, la rentrée des classes ou le passeport vaccinal qui refroidit sa clientèle. Ses aficionados, plutôt âgés, sont majoritairement vaccinés, mais la fréquentation a tout de même baissé, notamment depuis la fermeture de la terrasse. « Les gens prenaient des cafés à emporter, puis s’installaient dehors. On ne voulait pas faire la police, et on manquait de personnel, alors on a fermé [la terrasse]. » Une décision peu négligeable, puisque les cafés et restaurants doivent toujours accueillir à 50 % de leur capacité.