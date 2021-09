Passeport vaccinal: la période de grâce est maintenant terminée au Québec

La période de grâce pour la présentation du passeport vaccinal dans certains lieux jugés non essentiels est maintenant terminée.

Les Québécois âgés de 13 ans et plus sont ainsi tenus de présenter une preuve de vaccination pour accéder aux commerces et aux événements tels que les restaurants, les centres de conditionnement physique et les festivals.

Québec estime que le passeport vaccinal est nécessaire pour maintenir l’économie ouverte et limiter les hospitalisations liées à la COVID-19.

Le passeport vaccinal était demandé depuis le 1er septembre, mais le gouvernement avait accordé une période de grâce de 15 jours avant que des amendes puissent être imposées aux contrevenants.

Pour prouver leur statut vaccinal, les personnes vaccinées doivent présenter un code QR en format papier, en format PDF sur l’appareil mobile ou à partir de l’application VaxiCode, qui peut être téléchargée sur les téléphones intelligents.

Les personnes âgées de 16 ans et plus doivent également présenter une carte d’identité avec photo. Pour les personnes âgées de 75 ans et plus, une preuve d’identité sans photo est acceptée.