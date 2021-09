Deux fois plus de cas de COVID-19 à Montréal que la semaine dernière

La 4e vague prend de l’ampleur à Montréal, où le nombre de cas rapportés a presque doublé en une semaine, en raison de la multiplication d’éclosions en services de garde et dans les écoles primaires.

Le nouvel état de situation diffusé aujourd’hui par la Direction de santé publique de Montréal fait état 594 cas de COVID-19 liés à des éclosions actives, comparativement à 364 le 7 septembre dernier. Le nombre total d’éclosions a bondi de près de 60%, passant de 86 à 136 en sept jours.

Même si le plus grand nombre d’éclosions et de cas rapportés le sont toujours dans les milieux de travail (210), la transmission s’est accélérée dans les services de garde et en milieu scolaire, ces milieux comptant désormais pour près de 40% des infections dans la métropole, contre 25% la semaine dernière.

Deux fois plus de cas

En effet, le nombre de cas déploré en garderies et autres services à la petite enfance a bondi de plus de 100%, grimpant de 79 cas à 165 en sept jours. Dans les écoles de la métropole, le nombre d’enfants infectés par la COVID a grimpé de 31 à 82, frappant davantage les écoles primaires (14 éclosions contre 8 dans les écoles secondaires).

Les éclosions actives ont par ailleurs repris dans certains hôpitaux, CHSLD et autres milieux de soins, jusqu’ici épargnés par la 4e vague. La hausse de cas observée en sept jours a quadruplé, portant le nombre de cas à 72 cas versus 17 la semaine dernière.

Les milieux de soins les plus touchés sont à nouveau les résidences pour aînés (RPA) avec quatre éclosions qui ont généré près de 40 cas, alors que les CHSLD font face à trois éclosions ayant infecté 11 de leurs résidents.

Vaccination insuffisante

Selon les données diffusées hier par la Direction de santé publique de Montréal, 80% des habitants de la métropole avaient reçu au moins une dose en date du 7 septembre, mais seulement 72% de la population totale (incluant les 12 ans et moins) était adéquatement vaccinée (deux doses). Pas moins de 170 000 personnes de plus de 12 ans, éligibles à recevoir le vaccin, n’ont toujours reçu aucune dose.

Seulement deux secteurs de l’île de Montréal affichent encore des taux de couverture vaccinale (au moins une dose) inférieure à 80% chez les 12 ans et plus, soit Montréal-Nord et Outremont. Dans ces deux secteurs, le nombre de personnes adéquatement vaccinées ne dépasse pas 66% (Montréal-Nord) et 71% (Outremont).