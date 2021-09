995 nouveaux cas de COVID-19 au Québec

Le nombre de nouveaux cas de COVID-19 poursuit sa progression au Québec, alors que les autorités de santé publique en rapportent 995, samedi, ainsi que trois décès supplémentaires.

Parmi les nouveaux cas, 702 étaient des personnes non vaccinées ou ayant reçu une seule dose il y a moins de 14 jours, 70 avaient reçu une seule dose il y a au moins 14 jours et 223 avaient reçu une deuxième dose il y a au moins sept jours.

« Les cas continuent d’augmenter, on s’y attendait avec la rentrée », a commenté sur Twitter le ministre de la Santé, Christian Dubé. Il se dit cependant préoccupé par la hausse des hospitalisations, dont une majorité de ces nouvelles personnes ne sont pas adéquatement vaccinées.

Selon les données publiées par le ministère de la Santé, on compte maintenant 218 hospitalisations, une hausse de 11 comparativement au bilan de vendredi. Parmi ces patients, 75 sont aux soins intensifs, une augmentation de trois.

Trente-six personnes sont entrées à l’hôpital dans la journée de vendredi. Trente d’entre elles étaient non vaccinées ou n’avaient reçu qu’une seule dose il y a moins de 14 jours. Deux personnes avaient reçu une seule dose il y a au moins 14 jours et quatre avaient reçu une deuxième dose il y a au moins sept jours.

Le ministre Dubé se réjouit toutefois de voir que la campagne de vaccination contre la COVID-19 progresse. Plus de 8000 personnes ont reçu vendredi leur première dose. Chez les 12 ans et plus, 88 % ont ainsi obtenu au moins une dose de vaccin.

« La vaccination peut minimiser la 4e vague », a-t-il souligné dans un gazouillis.