Le nombre de nouveaux cas de COVID-19 s’établit à 530 lundi

Si le bilan dimanche était le plus élevé des derniers mois au Québec, celui de lundi est légèrement moins alarmant.

Selon les données publiées lundi par le ministère de la Santé, 530 nouveaux cas ont été identifiés depuis le précédent bilan. On a recensé 393 340 cas depuis le début de la pandémie.

Santé-Québec indique que 419 de ces 530 nouveaux cas n’avaient pas été vaccinés ou avaient reçu une première dose il y a moins de 14 jours.

Au cours des sept derniers jours, la moyenne de nouveaux cas s’élève à 648. Dimanche, Québec rapportait 778 nouveaux cas, un sommet depuis le 19 mai.

Aucun nouveau décès ne s’est ajouté au bilan des victimes lundi. On déplore 11 193 morts reliées à la COVID-19 depuis son apparition au Québec.

Un bond a toutefois eu lieu dans les hôpitaux, alors que le nombre de personnes hospitalisées est passé de 149 à 160. On signale aussi 64 personnes aux soins intensifs, huit de plus que la veille.

Le nombre d’éclosions actives est passé de 303 à 307.

Sur Twitter, le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, a de nouveau souligné l’importance de la vaccination.

« [Dimanche], on a enregistré 530 cas de COVID-19, dont 419 non adéquatement vaccinées, a écrit le ministre. Et 23 personnes de plus sont entrées à l’hôpital, dont 20 non-vaccinées, avec une hausse importante aux soins intensifs. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : la vaccination nous protège. »

Les autorités ont aussi indiqué que 12 066 doses de vaccin, dont 8068 deuxièmes doses, ont été administrées au cours des 24 dernières heures, pour un total de plus de 12,5 millions.

Le pourcentage de personnes âgées de 12 ans et plus ayant reçu une première dose est toujours d’environ 87 %. On signale aussi qu’environ 81 % de la population québécoise admissible a reçu une deuxième dose.