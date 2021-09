Le passeport vaccinal a-t-il eu l’effet souhaité?

Le passeport vaccinal aurait incité plus de Québécois à prendre rendez-vous pour obtenir leur première dose de vaccin contre la COVID-19. Selon une analyse du Devoir, plus de 7300 rendez-vous quotidiens ont été effectués en moyenne du 2 août au 2 septembre, soit 2000 rendez-vous quotidiens supplémentaires que le mois précédent. Au cours des 7 derniers jours, le nombre moyen de premiers rendez-vous quotidiens s’élève même à 7712.

Bien qu’il soit difficile de calculer les effets de la mesure, une tendance claire se dégage, confirme Robert Maranda, porte-parole du Ministère de la Santé et des Services sociaux pour la vaccination. « Il faut faire attention de ne pas surinterpréter les données, mais il y a quand même des choses à comprendre de tout ça », note-t-il.



Selon les données obtenues par Le Devoir, les cinq journées où l’on recense le plus de rendez-vous fixés coïncident toutes avec des annonces en lien avec le passeport vaccinal ou sa récente entrée en vigueur.

Les 10 et 11 août ont été des journées records, avec 10 179 et 11 042 nouveaux rendez-vous respectifs. C’est également le 10 août que le ministre de la Santé, Christian Dubé, tenait un point de presse pour annoncer les modalités du passeport.

Par ailleurs, la journée du 5 août, où le premier ministre François Legault a fait la première annonce concernant le passeport vaccinal, s’est également démarquée avec plus de 10 100 rendez-vous.

« [Les prises de rendez-vous] ont augmenté le jour de l’annonce, elles ont diminué par la suite, mais ça a eu l’effet que la moyenne a été plus élevée par la suite. C’est une très bonne nouvelle pour le ministère et la campagne de vaccination, puisqu’il reste encore beaucoup de rendez-vous disponibles », note M. Maranda.

On note aussi une autre journée record le 25 août (9725 rendez-vous), soit le jour de sortie de l’application VaxiCode sur le système d’exploitation iOS.

Entrée en vigueur

L’entrée en vigueur du passeport dans la province aura eu le même effet : les rendez-vous sont en hausse depuis que la preuve vaccinale est exigée pour accéder à certains lieux publics. On compte 9438 et 9663 rendez-vous respectifs effectués pour les deux premières journées de septembre, soit deux autres journées records depuis le mois de juillet.

« On essaie de miser sur cette mesure-là pour inciter les gens à se faire vacciner. On le voit autour de nous : des gens comprennent qu’ils ne pourront pas aller à certains endroits et décident d’aller se faire vacciner », remarque le porte-parole du MSSS.

Seules les personnes adéquatement vaccinées ont désormais accès aux événements publics à fort achalandage, aux lieux intérieurs à grande capacité et à certains lieux comme les bars, les restaurants, les cafés et les salles d’entraînement.

« Ce ne sont pas nécessairement des anti-vaccins [qui prennent rendez-vous récemment], car peut-être qu’on ne les aura jamais en vaccination. Ce sont surtout des gens qui n’y avaient pas pensé ou qui n’y avaient pas donné la priorité », ajoute-t-il.

Loterie vaccinale

Le concours « Gagner à être vacciné » a-t-il eu le même effet ? « On n’a pas vu de changement marquant dans les chiffres pour la loterie quand ça a été annoncé », répond le porte-parole.

Le concours, dont les dernières inscriptions se terminent vendredi, aura davantage été un « objet de remerciement » pour les Québécois ayant participé à l’effort de vaccination, croit M. Maranda. « Mais est-ce que ça a augmenté le nombre de personnes qui ont pris rendez-vous ? On n’est pas capables de le démontrer par les chiffres. »

Selon l’Institut national de santé publique du Québec, 76,5 % de la population a reçu au moins une dose de vaccin. Parmi les 12 ans et plus, 87,4 % ont reçu au moins une dose et 81,3 % sont adéquatement vaccinés.

Au cours des 7 derniers jours, ce sont 183 993 personnes qui ont été vaccinées, pour une moyenne quotidienne de 26 285 personnes vaccinées. Au cours des dernières 24 heures, 26 959 doses de vaccin contre la COVID-19 ont été injectées dans la province, pour un total de 12 418 711.