Le Québec passe la barre des 700 nouveaux cas de COVID-19 par jour

Québec signale vendredi 750 nouveaux cas, deux décès supplémentaires et une hausse des hospitalisations.

Sur les nouveaux cas, 555 étaient non vaccinés ou avaient reçu une première dose il y a moins de 14 jours, 68 avaient reçu une seule dose il y a au moins deux semaines et 127 avaient reçu deux doses depuis au moins sept jours.

Le bilan provincial est maintenant de 391 363 personnes infectées depuis le début de la pandémie, dont 374 807 sont rétablies. Le nombre de cas actifs s'élève désormais à 5265. On déplore aussi 11 291 décès.

La moyenne du nombre de nouveaux cas quotidiens des sept derniers jours s'établit à 590.

On rapporte vendredi 147 hospitalisations, une hausse de neuf comparativement à la veille. Parmi ces patients, 49 se trouvent aux soins intensifs, une augmentation de sept.

Sur les 24 personnes qui sont entrées à l'hôpital à cause de la COVID-19 dans les 24 dernières heures, 14 n'étaient pas vaccinées ou avaient reçu une seule dose il y a moins de 14 jours, un avait reçu une seule dose il y a au moins deux semaines et trois avaient reçu deux doses depuis au moins sept jours.

Suivez l'évolution de la pandémie au Québec: Consultez notre tableau de bord interactif.

Un total de 20 178 analyses ont été réalisées le 1er septembre. Le taux de positivité est de 3,7%.

Dans les dernières 24 heures, 26 959 doses de vaccin contre la COVID-19 ont été injectées dans la province, pour un total de 12 418 711. À l'extérieur de la province, 102 955 doses de vaccin ont été administrées à des Québécois.

Selon l'Institut national de santé publique du Québec, 76,5 % de la population a reçu au moins une dose de vaccin. Parmi les 12 ans et plus, 87,4 % ont reçu au moins une dose et 81,3 % sont adéquatement vaccinés