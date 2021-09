L’influenza est de retour après plus d’un an d’absence

Depuis le déconfinement, les virus respiratoires se propagent au Québec. L’influenza vient maintenant de réapparaître après plus d’un an d’absence. Au Centre hospitalier universitaire (CHU) Sainte-Justine, au moins une demi-douzaine de cas d’influenza ont été détectés aux urgences depuis la fin de semaine dernière. Faut-il s’en inquiéter ?

Le Dr Gaston De Serres, médecin-épidémiologiste à l’Institut national de santé publique du Québec, traque le virus de la grippe depuis plus de vingt ans. Il répond aux questions du Devoir.

Les cas d’influenza se multiplient-ils au Québec ?

Le Laboratoire de santé publique du Québec fait la surveillance des virus respiratoires et en particulier de l’influenza. La semaine dernière, le bulletin rapportait deux cas d’influenza [ce bilan ne tenait pas compte des infections recensées au CHU Sainte-Justine]. C’était une première depuis plus d’un an.

C’était une des choses qu’on anticipait : que l’arrêt des mesures de précaution qui étaient utilisées de façon intense jusqu’au mois de juin allait vraisemblablement permettre aux virus respiratoires usuels de reprendre du service.

Effectivement, au cours des derniers mois, on a vu réapparaître ce qu’on appelle le virus respiratoire syncytial, un virus qu’on retrouve beaucoup chez les jeunes enfants et qui cause la bronchiolite. Ce virus est en montée depuis plusieurs semaines.

Là, on commence à revoir apparaître des cas d’influenza, parce qu’on a déjà relâché nos mesures depuis un certain temps. C’est certain que la situation actuelle ressemble à une situation qui se rapproche du début d’une activité grippale normale.

Le pic de la saison de la grippe survient généralement quatre à six semaines après que le virus ait commencé à se manifester. Une vague d’influenza est-elle à prévoir dès le mois d’octobre ?

Je ne m’attends pas à ce que le pic soit arrivé dans quatre semaines, pas du tout. Maintenant on est au début du mois de septembre. Qu’on soit rendu à une activité grippale, je dirais, au mois de novembre, ça ne serait pas surprenant. Ça va dépendre beaucoup de ce qui va se passer en termes de mesures non-spécifiques dans la population, c’est-à-dire des restrictions [sanitaires en place] en ce qui a trait aux contacts, au port du masque, etc.

Ce qu’on sait pour l’influenza et les virus respiratoires en général, c’est que le moteur de l’épidémiologie pour ces virus-là, ce sont les jeunes enfants, à la différence de la COVID-19, pour laquelle les jeunes enfants sont moins touchés. C’est sûr que les enfants dans les CPE [centres de la petite enfance] et les enfants d’âge préscolaire, ils n’ont pas beaucoup de contraintes [par exemple : ils ne portent pas le masque] et sont susceptibles d’attraper le virus de la grippe. 

La saison grippale achève dans les pays de l’hémisphère Sud, comme l’Australie. Comment cela s’est-il passé là-bas cette année ? Quelles conclusions peut-on tirer ?

L’Australie a enregistré 10 à 20 cas par semaine durant la période grippale. En 2017, ça a monté jusqu’à 25 000 cas par semaine. Dans le Cône Sud (Argentine, Chili, Uruguay), il n’y a pas de circulation ou presque. La situation de l’influenza est directement liée aux mesures de précaution non-spécifiques de chaque pays.

Au Québec, dépendant des mesures générales de santé publique qui persistent, on va avoir une transmission qui peut être moins élevée que celle qu’on aurait normalement parce qu’il y a quand même toutes sortes d’activités pour lesquelles les gens continuent à porter des masques. À l’école, le port du masque est encore en activité.

La grippe risque-t-elle de frapper plus fort cet automne et cet hiver parce que la population n’a pas été infectée l’année dernière et n’a donc pas développé une certaine immunité contre le virus ?

On a comme sauté une année d’influenza. Souvent, quand on saute une année, on va avoir accumulé plus d’individus vulnérables et on risque d’avoir plus de transmission.

Par exemple, en Australie, l’année 2016 a été tranquille et elle a été suivie par une grosse année. Ce qu’on peut penser, c’est que si l’Australie saute deux saisons, quand ça va recommencer, il va y avoir une grosse année [d’infections en 2022].

Est-ce que la transmission au Québec va faire en sorte qu’il va y avoir plus d’hospitalisations cette année ?

Il est bien possible que les gens aient appris que quand tu as des symptômes d’infection respiratoire, ce n’est pas le temps d’aller voir tes grands-parents ou tes arrière-grands-parents [susceptibles d’être hospitalisés]. Avant la pandémie, les gens symptomatiques qui allaient visiter d’autres personnes, ce n’était pas rare.