On rapporte 603 nouveaux cas et un décès de plus dus à la COVID-19 au Québec ces dernières 24 heures. Le nombre d’hospitalisations est en hausse (+9), à 119, en grande partie des patients non vaccinés.



«Les personnes non adéquatement vaccinées ont huit fois plus de risques d’attraper la COVID et près de 20 fois plus de risque d’être hospitalisées», a d'ailleurs souligné le ministre Christian Dubé en partageant ces données sur Twitter.

