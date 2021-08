550 nouveaux cas de COVID-19 à travers le Québec

Le Québec a ajouté mercredi 550 nouveaux cas de COVID-19 et un décès à son bilan.

Le nombre de personnes infectées dans la province depuis le début de la pandémie est maintenant de 386 015 personnes, dont 370 858 sont rétablies. On déplore 11 284 décès.

Un total de 18 442 prélèvements ont été réalisés le 23 août.

On compte 110 hospitalisations, une augmentation de huit comparativement à la veille. Parmi ces patients, 33 se trouvent aux soins intensifs, une hausse de quatre. En entrevue à l’émission Puisqu’il faut se lever au 98,5 FM mercredi matin, le ministre de la Santé, Christian Dubé, a précisé que 19 personnes étaient entrées à l’hôpital depuis le dernier bilan, et que 90 % d’entre elles n’étaient pas adéquatement vaccinées.

Invitant la population à poursuivre l’effort de vaccination, il a noté que le variant Delta est « très fort » et contribue à la hausse des cas que connaît la province depuis quelques semaines.

Un total de 26 748 doses de vaccin contre la COVID-19 ont été administrées au Québec dans les 24 dernières heures, pour un total de 12 158 956, auxquels s’ajoutent 68 044 doses injectées à des Québécois à l’extérieur de la province.

Selon les données de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), 75,6 % de la population a reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19. Chez les 12 ans et plus, ce pourcentage grimpe à 86,3 %, et 78,8 % sont adéquatement vaccinés.

Ces données sont dévoilées alors que l’application VaxiCode, permettant de déposer le code QR prouvant le statut vaccinal d’une personne dans un portefeuille numérique, peut maintenant être téléchargée par les détenteurs de iPhone par le biais de l’App Store. L’application devrait aussi être disponible dans Google Play pour les détenteurs de téléphone Android dans les prochains jours.

Le ministre Dubé a noté mercredi sur Twitter que de nombreux Québécois avaient déjà téléchargé l’application. « Notre application VaxiCode est au premier rang des applications gratuites au Canada », a écrit le ministre, ajoutant qu’elle se trouvait devant les populaires Instagram et TikTok au palmarès des applications gratuites.

Un passeport vaccinal sera exigé à compter du 1er septembre pour accéder à certains lieux qualifiés par le gouvernement de « non essentiels » par les personnes de 13 ans et plus.