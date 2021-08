Le nombre de nouveaux cas de COVID-19 a grimpé à 527, vendredi, alors que deux décès supplémentaires s’ajoutent au bilan. Parmi les nouveaux cas, 76 % des personnes n'étaient pas vaccinées.

Le nombre de cas actifs est passé de 3285 à 3501.

Depuis le début de la pandémie, 383 718 personnes ont été infectées par le virus dans la province, dont 368 938 sont rétablies. On déplore par ailleurs 11 279 décès.

Les deux décès signalés vendredi sont survenus avant le 19 août.

On rapporte également 87 hospitalisations, une baisse de quatre comparativement à la veille. Parmi ces patients, 30 se trouvent aux soins intensifs, une hausse de trois.

Un total de 20 653 prélèvements et de 20 306 analyses ont été réalisés le 18 août. Le taux de positivité est de 2,6 %.

Côté vaccination, 40 206 doses, dont 31 604 deuxièmes doses, ont été administrées dans la province dans les 24 dernières heures, pour un total de plus de 11,98 millions de doses depuis le début de la campagne de vaccination. Il faut ajouter 57 014 doses qui ont été injectées à des Québécois à l’extérieur de la province.

Selon l’Institut national de santé publique du Québec, 75,2 % de la population a reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19, un pourcentage qui grimpe à 85,9 % si on exclut les moins de 12 ans, qui ne peuvent recevoir l’injection. Un total de 77 % des 12 ans et plus sont adéquatement vaccinés.