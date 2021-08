Vers un nouvel hôpital Maisonneuve-Rosemont

La réfection de l’hôpital Maisonneuve-Rosemont débutera en 2024, promet Québec. Le ministre de la Santé a autorisé jeudi l’octroi de 2,5 milliards de dollars pour rénover et agrandir ce centre de santé en piètre état.

Une façade en ruine, des couloirs encombrés, des chambres sans climatisation : l’hôpital de l’Est de l’île obtient la pire cote de vétusté du gouvernement. Le comité d’usager de l’hôpital a récemment tiré la sonnette d’alarme en dénonçant « des conditions de vie quasi inhumaines ».

« On est dans l’urgence », a admis la ministre responsable de la Métropole, Chantal Rouleau, lors de l’annonce du gouvernement.

La première pelletée de terre est donc prévue pour 2024, après 2 ans de planification par le gestionnaire du projet, la Société québécoise des infrastructures (SQI). Cette première phase coûtera 94,2 millions de dollars au trésor québécois.

Au terme des travaux, le nombre de lits disponibles passera de 544 à 720. Les nouvelles installations permettront de traiter 42 % plus d’hospitalisations, d’augmenter de 30 % les « activités » comme les greffes, les transfusions ou les traitements de chimiothérapie, en plus d’ajouter 50 % plus de civières à l’urgence, a énuméré le Dr Ian Ajmo lors de la présentation du projet.

Pressé de déposer un échéancier de construction plus détaillé, le ministre de la Santé, Christian Dubé explique que le projet n’en être encore qu’à la conception : « J’aimerais mieux, avant de mettre une date précise, qu’on sorte nos plans. » D’ailleurs, l’érection de nouveaux pavillons de l’hôpital ira de pair avec la nouvelle station du REM prévue sur le site du centre de santé.

Une annonce de réfection majeure similaire avait été annoncée en 2018 par le ministre de la Santé de l’époque, Gaétan Barrette.

« On est déjà en retard, pourquoi attend-on un autre trois ans ? » se questionne la coordinatrice du comité des usagers, Mélissa Bellemare. Contente de voir la modernisation de l’hôpital aller de l’avant, elle n’en demeure pas moins sceptique sur les pénibles années de chantiers qui s’annoncent.

« Quel est le plan de match pour tout rénover tout en maintenant les services ? D’autant plus que le REM va être construit en même temps. Le stationnement n’est déjà pas possible dans ce coin-là. Comment vont-ils gérer ça ? Est-ce qu’ils vont creuser à côté des patients en train de récupérer ? Le bruit… Est-ce que les briques vont continuer à tomber pendant qu’ils sont en train de creuser ? Ce sont toutes des questions qu’on a. »

Selon elle, un autre site aurait pu être choisi par Québec, de manière à « construire tout de suite ».

Le député solidaire de Rosemont, Vincent Marissal entend aussi talonner le gouvernement sur les détails du chantier. « L’engagement pris par M. Dubé et Mme Rouleau aujourd’hui est un pas dans la bonne direction, mais je ressors de cette annonce avec plusieurs questions : quand l’hôpital sera-t-il prêt ? Comment le gouvernement compte-t-il s’y prendre pour mener ces travaux tout en maintenant les activités de l’hôpital ? Ce sont des questions auxquelles le ministre Dubé devra répondre et je vais m’assurer qu’il le fasse très rapidement », a-t-il déclaré, lui aussi présent à la conférence de presse.