Le nombre de cas quotidiens de COVID-19 est toujours au-delà des 400 au Québec

Québec signale jeudi 436 nouveaux cas de COVID-19, mais ne rapporte aucun décès supplémentaire.

Un décès a même été retiré du bilan — qui est maintenant de 11 277 —, puisqu’il a été déterminé qu’il n’était pas attribuable à la COVID-19.

Au total, 383 191 personnes ont été infectées par le virus au Québec depuis le début de la pandémie, dont 368 629 sont rétablies. Le nombre de cas actifs s’élève à 3285.

Trois hospitalisations se sont ajoutées au total de mercredi, qui passe à 91. Parmi ces patients, 27 se trouvent aux soins intensifs, une baisse d’un.

Un total de 18 155 prélèvements et de 17 925 analyses ont été réalisés le 17 août. Le taux de positivité est de 2,4.

Côté vaccination, 42 799 doses, dont 34 384 deuxièmes doses, ont été administrées dans les 24 dernières heures dans la province, pour un total de plus de 11,94 millions. On peut ajouter à ce total les 57 014 doses reçues par des Québécois à l’extérieur de la province.

Selon l’Institut national de santé publique du Québec, 75,1 % de la population a reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19, un pourcentage qui grimpe à 85,8 % si on exclut les moins de 12 ans, qui ne peuvent recevoir l’injection. Un total de 76,5 % des 12 ans et plus sont adéquatement vaccinés.