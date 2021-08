Consultez notre liste des écoles secondaires et leurs taux de vaccination

La rentrée approche à grands pas pour les écoles secondaires du Québec et la menace du variant Delta continue de préoccuper les autorités. Signe encourageant : deux tiers des établissements avaient atteint un taux de vaccination de plus de 75% pour la première dose, en date du 30 juillet dernier, selon des données obtenues par Le Devoir. Toutefois, seulement 16,5% des écoles avaient franchi le seuil du 50% d’élèves adéquatement vaccinés (deux doses ou une dose après avoir contracté la maladie de COVID-19). Des campagnes de vaccination devront être menées pour tirer les taux de vaccination à la hausse et lutter contre les disparités entre les régions.

