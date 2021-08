Parmi les derniers cas de COVID-19 au Québec, combien étaient vaccinés?

Les vaccins prouvent chaque jour leur efficacité. Les personnes immunisées ne comptent plus que pour une très faible minorité des nouveaux cas, selon les données du ministère de la Santé.

Plusieurs gouvernements n’ont cessé de répéter que la prochaine vague de contamination sera celle des non-vaccinés. Les chiffres leur donnent raison. Durant les huit semaines précédant le 7 août, seuls 9 % des nouvelles contaminations ont été détectées chez les personnes doublement vaccinées.

Du côté des hospitalisations, environ 10 % des Québécois admis dans un centre de santé en raison de la COVID-19 au cours des dernières semaines étaient adéquatement vaccinés.

Plus de 75 % des personnes admissibles aux vaccins auront reçu leurs deux doses d’ici quelques jours. Plus de 85 % des 12 ans et plus ont déjà obtenu au moins une dose.

À peine 0,065 % des injections ont causé une « manifestation clinique inhabituelle », selon l’INSPQ. Les cas de réactions graves à l’inoculation comptent pour 0,0052 % des doses administrées.

