La hausse des cas à Laval est «vraiment préoccupante», dit la Santé publique régionale

Le directeur régional de santé publique de Laval, le Dr Jean-Pierre Trépanier, s’attend à un automne occupé. Les cas de COVID-19 sont en constante hausse sur son territoire, et ce, avant même la rentrée scolaire et le retour des employés au bureau. Sans vouloir se prononcer sur la levée de l’obligation de porter le masque en classe, le médecin souligne que les mesures sanitaires doivent être adaptées en fonction des situations épidémiologiques régionales.

La région de Laval a enregistré 187 nouveaux cas de COVID-19 durant la semaine du 1er août. Et elle est en voie de dépasser ce bilan hebdomadaire, selon le Dr Jean-Pierre Trépanier. En effet, 166 nouvelles infections ont été dénombrées depuis le début de la semaine (du 8 août).

« Quand on regarde ça, la dernière semaine [celle du 1er août], on avait un nombre de cas déclarés trois fois supérieur à ce qu’on avait l’année dernière à la même période, dit le Dr Jean-Pierre Trépanier. D’avoir déjà une augmentation comme celle-là avant même que la grande rentrée se fasse, oui à certains égards, c’est vraiment préoccupant. » D’autant, ajoute-t-il, que les enfants de moins de 12 ans ne peuvent être vaccinés contre la COVID-19, aucun vaccin n’ayant encore été homologué pour cette catégorie d’âge.

Selon le Dr Jean-Pierre Trépanier, il faudra mettre en place des « mesures particulières pour la gestion des éclosions » dans les écoles primaires. « Avec les orientations du ministère de l’Éducation qui ont été présentées [hier], on nous annonce quand même une rentrée scolaire avec des mesures minimales si on les compare avec celles qui avaient été mises de l’avant pour la rentrée 2020 », estime-t-il.

Le ministre Jean-François Roberge a annoncé mercredi la fin du masque obligatoire en classe. Le concept de bulles-classes ne sera pas non plus de retour à la rentrée. Le Dr Jean-Pierre Trépanier relève que ce plan est « très semblable à ce qui avait été annoncé au début de l’été ou à la fin du printemps ».

« Or, la situation épidémiologique, elle a évolué, poursuit-il. Elle est en évolution. Je pense qu’il faut prendre acte quand même de ce qui se passe et agir en conséquence. Je pense qu’il va y avoir une certaine marge de manœuvre en fonction de l’évolution. Je ne peux pas vous dire exactement la mécanique, le chemin que ça va prendre parce qu’on a encore des discussions à faire là-dessus. »

Le Dr Jean-Pierre Trépanier souligne que la situation épidémiologique varie d’une région à l’autre. « Du côté de Laval, on part avec un taux assez élevé et, contrairement à ce qu’on a vu dans d’autres régions au cours des vagues précédentes, quand ça monte à Laval, ça ne redescend pas rapidement », signale-t-il.

Une « guerre de tranchée »

Le Dr Jean-Pierre Trépanier dit mener « une guerre de tranchée » pour tenter de convaincre la population de se faire vacciner. La Santé publique a contacté en juillet quelque 7600 adolescents âgés de 12 à 17 ans qui n’avaient toujours pas reçu leur première dose. « On a réussi quand même à en rejoindre 60 % après deux appels », indique le directeur régional de santé publique, qui affirme être satisfait de l’opération.

Des brigades d’intervenants sillonnent aussi la ville afin d’encourager les citoyens non-vaccinés à se rendre aux cliniques éphémères installées dans leur quartier. Selon le Dr Jean-Pierre Trépanier, le passeport vaccinal incite des Lavallois à emboîter le pas. La moitié des gens qui se présentent actuellement dans des cliniques le font pour obtenir une première dose, précise-t-il.

À Laval, environ 83 % des 12 ans et plus ont reçu une première dose du vaccin, d’après la Direction régionale de santé publique. Un peu plus de 70 % de cette population est adéquatement vaccinée, c’est-à-dire qu’elle a obtenu deux doses ou qu’elle en a reçu une après avoir été infectée par la COVID-19.

« L’ennui, quand on regarde sur l’ensemble de la population, ça reste quand même, à peu près, une personne sur quatre à Laval qui n’est pas vaccinée, souligne le Dr Jean-Pierre Trépanier. C’est sûr que ces gens-là, c’est un bassin suffisamment important pour que la quatrième vague ait une bonne prise. »

Pour se préparer à gérer une recrudescence des cas, la Direction régionale de santé publique travaille à renflouer ses équipes de dépistage et d’enquêtes épidémiologiques.