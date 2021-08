Québec fait état d’une hausse de 14 hospitalisations

Le Québec a signalé jeudi 369 cas de COVID-19 dépistés au cours de la dernière journée, un nombre stable par rapport à mercredi.

Au total, ce sont 380 407 personnes qui ont contracté la maladie depuis le début de la pandémie l’an dernier. Parmi elles, 366 812 personnes sont considérées comme étant rétablies. On recense 2353 cas actifs.

Le taux de reproduction (R t) est de 1,31, un signe inquiétant puisqu’il indique une nette progression de la pandémie.

Ces données s’appuient sur 17 132 analyses réalisées le 10 août. Le taux de positivité a grimpé à 2,1 %.

Aucun nouveau décès ne s’est ajouté au bilan de la pandémie. Le total de vies perdues en raison de la COVID-19 s’établit désormais à 11 242.

Actuellement, 81 patients sont hospitalisés au Québec à cause de la COVID-19, soit 14 de plus que lors du plus récent bilan. Parmi eux, 28 sont traitées dans une unité de soins intensifs, soit 6 de plus que la veille.

Le ministère de la Santé rapporte également que 42 498 doses de vaccins, dont 32 985 deuxièmes doses, ont été administrées dans les 24 dernières heures au Québec. À ce total, on ajoute 1639 injections effectuées avant le 11 août. De plus, 47 977 doses ont été administrées à des Québécois en dehors de la province.

Selon l’Institut de la santé publique du Québec, 73,0 % de la population admissible a été adéquatement vaccinée contre la COVID-19.

Le total de doses injectées à des citoyens du Québec s’élève maintenant à plus de 11,66 millions.