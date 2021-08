Des technologistes médicaux épuisés à l’Hôpital général juif

Des technologistes médicaux, qui travaillent au laboratoire central de l’Hôpital général juif à Montréal, sont à bout de souffle. Ils sont régulièrement forcés de faire des heures supplémentaires obligatoires, dénonce leur syndicat. Le Centre universitaire de Santé McGill (CUSM), responsable du laboratoire, reconnaît que la situation est « préoccupante ».

« Récemment, en deux semaines, 490 heures ont été données en TSO [temps supplémentaire obligatoire], juste de nuit, signale Sandra Étienne, représentante nationale de l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) au CUSM. C’est sans compter celles qui ont été données de jour et de soir. »

Cinq postes de nuit sont vacants au laboratoire de l’Hôpital général juif, selon une note de service du CUSM diffusée le 14 mai et dont Le Devoir a pu prendre connaissance. « On couvre le quart de nuit à 100 % par TSO », affirme Sandra Étienne.

Le syndicat craint une éventuelle rupture de service, ce qui pourrait avoir des conséquences sur le traitement des analyses et, éventuellement, sur les diagnostics et les traitements des patients. « Les employés commencent à être de plus en plus malades et à penser à démissionner », soutient Sandra Étienne.

Il s’agit d’un « cercle vicieux », déplore une employée, qui veut garder l’anonymat par crainte de représailles. « Le monde fait une nuit en overtime, vont caller malade deux ou trois jours de file, dit-elle. Ça occasionne d’autre temps supplémentaire. »

Le problème n’est pas nouveau, selon l’APTS. Dès décembre 2019, soit avant la pandémie, des employés du laboratoire ont signé une pétition demandant au CUSM d’agir pour mettre fin à la surcharge de travail de soir et de nuit. « L’employeur doit prioriser la rétention des techniciens et technologistes pour reconnaître qu’ils sont indispensables », estime Sandra Étienne.

« Un enjeu de santé publique »

Dans un courriel, le CUSM souligne que la « pénurie de technologistes médicaux est un problème qui touche l’ensemble des laboratoires au Québec et qui représente maintenant un enjeu de santé publique ». « La pandémie est venue amplifier cette problématique », précise-t-on.

Afin d’alléger le travail des technologistes médicaux, le CUSM envisage aussi « d’utiliser les techniciens de classe B, pour les tâches moins spécialisées », ajoute-t-on dans le courriel.

Une solution que rejette le syndicat. « Le requis demandé [pour les techniciens de classe B] est un secondaire 5 et un 2 ans d’expérience dans un laboratoire, dit Sandra Étienne. Par exemple, une agente administrative qui a rentré des requêtes de laboratoire pendant deux ans est admissible à faire des analyses. »

Un technologiste médical doit étudier pendant trois ans au cégep afin d’acquérir les connaissances et l’expertise nécessaires à son travail, rappelle le syndicat.