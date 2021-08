Concours vaccinal: les gagnants annoncés mardi

Ce n’est pas avant mardi prochain que l’on saura qui sont les gagnants du premier tirage du « Concours Gagner à être vacciné! » mis en place par Loto-Québec à la demande du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec.

Chaque vendredi du mois d’août, le concours vaccinal fait tirer un lot de 150 000 $ parmi les adultes québécois inscrits ayant reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19. La valeur totale de ces lots, jusqu’au vendredi 27 août, est de 600 000 $.

Le premier tirage devait donc avoir lieu le vendredi 6 août. Sur le site du concours, on indique toutefois que les noms des gagnants ne seront annoncés que le mardi suivant le tirage, à 10 h.

Quant au dernier tirage, celui d’un gros lot d’un million de dollars le 3 septembre parmi les participants doublement vaccinés, les noms des gagnants seront annoncés le jour même.

À noter que les personnes vaccinées âgées de 12 ans à 17 ans peuvent aussi participer au concours. Les prix qui leur sont destinés sont plusieurs bourses d’études de 10 000 $ sur une base hebdomadaire ou de 20 000 $ le 3 septembre. La valeur totale de ces lots est de 400 000 $.

Dans un gazouillis samedi, Santé Québec indiquait que plus de 3,5 millions de Québécois, 3 575 691 personnes pour être précis, se sont déjà inscrits au « Concours Gagner à être vacciné! ». Une seule inscription est requise pour être admissible à tous les tirages et il est toujours possible de le faire pour les tirages suivants.

Des lots additionnels sont également offerts, notamment pour des voyages par Air Canada.

Quant à la campagne de vaccination au Québec, en date de jeudi, 70,3 % de la population âgée de 12 ans et plus était adéquatement vaccinée, c’est-à-dire ayant reçu les deux doses requises, selon les données de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ). Ces statistiques précisent aussi que 84,4 % de la population de 12 ans et plus a reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19.