Le Québec signale 218 nouveaux cas de COVID-19 dépistés au cours de la dernière journée. Un décès supplémentaire s'ajoute aussi au bilan de la pandémie.



Le nouveau total de personnes infectées depuis le début de la crise sanitaire a toutefois été légèrement modifié pour s'élever à 378 680. Le ministère de la Santé a publié une note expliquant que dans le bilan de jeudi, «72 cas sous investigation dans la région de Montréal ont été inclus dans les données en raison d’un enjeu informatique». Ces cas ont été retirés du bilan.



En ce qui concerne les personnes ayant perdu la vie en raison du coronavirus, le total s'élève maintenant à 11 241 décès.



Du côté des hospitalisations, on recense 57 patients atteints de la COVID-19, une baisse de trois par rapport à la veille. Parmi ceux-ci, 15 patients se trouvent dans une unité de soins intensifs, soit un de moins que lors du précédent bilan.



Selon les données de l'Institut national de santé publique (INSPQ), le nombre de cas actifs au Québec s'élève à 1558 alors que 365 881 personnes ayant contracté la maladie sont considérées comme étant rétablies.



Vaccination La campagne de vaccination suit son cours au Québec. On a administré 53 276 doses, dont 51 911 dans les dernières 24 heures. De plus, 42 765 doses ont été administrées à des Québécois en dehors de la province. Au total les Québécois ont reçu jusqu'ici 11 399 618 doses de vaccins contre la COVID-19.



Selon les chiffres de l'INSPQ, 70,3 % de la population âgée de 12 ans et plus est adéquatement vacciné, alors que 84,4 % de la population de 12 ans et plus a reçu au moins une dose.

