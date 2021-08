Une rentrée «normale» dans les cégeps et universités

La rentrée collégiale et universitaire aura des airs de normalité cet automne au Québec. Les étudiants pourront assister à leurs cours en classe sans porter de masque et sans devoir maintenir une distanciation physique avec leurs pairs. Le port du couvre-visage demeurera cependant en vigueur dans les établissements où la couverture vaccinale est jugée « insuffisante ». Quant aux activités parascolaires, le passeport vaccinal s’appliquera.

C’est ce que vient d’annoncer par voie de communiqué la ministre de l’Enseignement supérieur Danielle McCann. Elle confirme ainsi le retour en présentiel des étudiants collégiaux et universitaires sans contrainte de distanciation physique dans les salles de classe.

« Le port du masque ou du couvre-visage ne sera pas requis lorsque les étudiants sont assis dans une salle de classe, à la bibliothèque ou lors d’un repas, mais il sera obligatoire lors de toute autre situation », indique-t-on dans le communiqué.

Une distance de deux mètres sera aussi exigée dans les salles d’entraînement, entre les tables dans les aires de restauration et pour certaines activités comme les cours de chant, précise Québec.

Les activités parascolaires (sportives incluses) seront permises dans tous les établissements, mais elles seront « accessibles uniquement » aux étudiants « adéquatement vaccinés ». Le ministère de l’Enseignement supérieur précise que « plus de détails seront communiqués lorsque les modalités du passeport vaccinal seront dévoilées ».

Le masque dans certains établissements

La Santé publique émet des directives particulières pour les établissements « où le risque épidémiologique est jugé plus grand », notamment en raison d’une « couverture vaccinale insuffisante de leur population étudiante » ou en « fonction de l’évolution de la situation sanitaire » de leur région, signale le ministère de l’Enseignement supérieur. Les étudiants devront alors porter le masque en tout temps, y compris lorsqu’ils sont assis en classe ou à la bibliothèque (ils pourront évidemment le retirer lors des repas).

Qui seront les établissements visés par ces directives particulières ? Ceux dont le taux de vaccination (deux doses) n’atteint pas 75 % ? Le communiqué ne l’indique pas. Le gouvernement québécois souligne toutefois que « la grande majorité des établissements d’enseignement supérieur ne sont pas concernés par ces directives particulières ».

Selon les plus récentes données de Québec, 83,2 % des étudiants du collégial ont reçu au moins une première dose de vaccin et 57,8 % ont reçu deux doses. Dans les universités, 86,6 % des étudiants ont reçu au moins une dose de vaccin et 68,5 %, deux doses. « La prise de rendez-vous pour l’obtention de la deuxième dose du vaccin va également bon train chez la population étudiante », indique le communiqué.

Plus de détails à venir.