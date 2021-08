Éclosion de légionellose dans l’est de Montréal : 10 cas et deux décès

La Direction régionale de santé publique de Montréal (DRSP) enquête sur une éclosion de légionellose plus élevée que la normale dans l’est de Montréal, qui a causé deux décès et une dizaine de cas.

« Nous enquêtons sur un nombre de cas plus important qu’attendu dans un secteur de l’est », a expliqué le Dr. David Kaiser, chef médical du Secteur Environnements urbains et santé des populations, lors d’une mêlée de presse mercredi matin. « La plupart des personnes ont plus de 65 ans, incluant les personnes décédées », a-t-il précisé.

Les cas ont été détectés depuis la mi-juin à l’intérieur du quadrilatère entre l’autoroute 40, le fleuve Saint-Laurent, l’autoroute 25 et le boulevard Pie-IX.

La DRSP en est encore à déterminer les sources potentielles de contamination et a lancé un appel à la vigilance pour les professionnels de la santé.

La légionellose, une maladie respiratoire qui cause une infection des poumons, touche principalement les populations plus âgées et vulnérables.

Les principales sources d’infection sont les chauffe-eau et les systèmes de climatisation. La légionellose s’attrape en respirant de fines gouttelettes d’eau suspendues dans l’air. La bactérie ne se transmet pas de personne à personne.

Le Dr. Kaiser rappelle à la population de maintenir la température de leur chauffe-eau à 60 degrés pour éviter la contamination.

Il y a eu 45 cas de légionellose l’année dernière à Montréal et une vingtaine de cas ont été recensés cette année.