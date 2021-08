Le variant Delta est responsable de la majorité des infections au Canada

Santé Canada a confirmé l’inévitable ce vendredi. Le variant Delta écrase maintenant les autres souches du coronavirus au Canada.

La souche Delta est responsable de près de 80% des nouveaux cas de COVID-19 au pays. Curieusement, le Québec résiste toujours à la progression fulgurante de ce variant, pourtant dominant dans tous les grands pays du monde.

Rappelons que cette mutation d’abord apparue en Inde en décembre 2020 est plus contagieuse et potentiellement plus dangereuse que le virus de base. Les autorités américaines estiment que le taux de contagions du variant Delta équivaut à celui de la varicelle.

La propagation de cette souche alimente une recrudescence des cas un peu partout au Canada. La Colombie-Britannique, l’Alberta, l’Ontario et le Québec enregistrent tous une tendance à la hausse. Les niveaux de contamination demeurent tout de même très faibles comparativement aux statistiques de l’hiver dernier.

Depuis le début de la campagne de vaccination au Canada, environ 90% des nouveaux cas concernaient des individus non vaccinés.