Une résurgence du nombre de cas de COVID-19 prévue pour la fin de l’été

Le nombre de cas de COVID-19 pourrait exploser dès la fin de l’été si le déconfinement se poursuit de telle sorte que tout le monde augmente la fréquence de ses rencontres sociales. L’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) a annoncé vendredi ses prédictions sur l’évolution de la pandémie de COVID-19 au pays, influencée par la propagation du variant Delta.

Le scénario pessimiste fourni par Ottawa, dans lequel chaque personne augmente de 25 % le nombre de personnes rencontrées chaque jour, prédit que la pire des vagues de COVID-19 pourrait être la quatrième, à survenir dès le mois d’août. Cette prévision pourrait être contredite si la population maintient son nombre actuel de contacts.

La possible augmentation exponentielle du nombre de cas ne serait toutefois pas comparable à celle du nombre de décès. La Santé publique prévoit pour la suite une légère augmentation, constante, du nombre cumulatif de morts dus à la COVID-19.

« On le sait maintenant, la situation est très différente par rapport à la première, la deuxième et la troisième vague, parce que maintenant on a les vaccins, qui sont un outil très important et dont on sait qu’ils sont efficaces », a expliqué Dr Howard Njoo, le sous-administrateur en chef de la santé publique du Canada.

La santé publique fédérale insiste sur l’importance de la vaccination pour la tranche d’âge des jeunes adultes, les 18-39 ans. Avec la transmission du variant Delta, il est toujours possible que les plus jeunes embourbent les hôpitaux cet hiver, même si la population plus âgée et plus à risque est mieux vaccinée.

L’ASPC vise la vaccination d’au moins 80 % de la population parmi tous les groupes d’âge, sauf les enfants. L’administratrice en chef de la santé publique du Canada, la Dre Theresa Tam, a qualifié la situation actuelle de « très précaire », puisque 6,3 millions de Canadiens ne sont pas encore vaccinés, au moment où les gouvernements mettent en place des plans de réouverture de l’économie.

L’Alberta, par exemple, a annoncé mercredi qu’elle lèvera l’obligation de s’isoler suite à la réception d’un test positif de COVID-19 dès le 16 août. La province se contentera de « recommander fortement » l’isolation actuellement obligatoire.

« Je vois que l’Alberta se dégage de l’approche obligatoire, et se dirige vers la prise de responsabilité individuelle dans la gestion du risque. Bien sûr, je crois fermement que la quarantaine et l’isolation peuvent aider à prévenir la propagation de la COVID-19, spécialement à la lumière de la propagation du variant Delta », a commenté Dre Theresa Tam, précisant que c’est aux provinces de décider de suivre les conseils de l’agence fédérale.

Selon les données fournies aux médias, le variant Delta (auparavant nommé indien) est une fois et demie plus contagieux et deux fois plus virulent que le variant Alpha (auparavant nommé britannique). Durant le mois de juin, la proportion de cas de COVID-19 causés par le variant Delta a été multipliée par cinq.

Les autorités de santé publique fédérale ont insisté sur l’efficacité des vaccins contre la COVID-19. L’essentiel des nouveaux cas de COVID-19 en 2021 (89,7 %) était auprès de personnes non-vaccinées, tout comme la forte majorité des hospitalisations (84,9 %). Moins de 1 % des personnes infectées ou hospitalisées étaient entièrement vaccinées.

Il est à noter que le pire scénario évoqué lors de la dernière modélisation mathématique de la pandémie de l’ASPC, le 25 juin, ne s’est pas produit. La réalité a plutôt correspondu aux scénarios les plus optimistes, jusqu’à la récente hausse du nombre de cas observée en juillet.